Соцсеть TikTok начала тестировать чат-бот с искусственным интеллектом Tako

25 мая социальная медиа-платформа TikTok заявила, что находится в стадии тестирования чат-бота под названием Tako, который может общаться с пользователями и помогать им находить видео.

В TikTok сообщили, что Tako разработали для того, чтобы помочь пользователям найти развлекательный и вдохновляющий контент, пишет Reuters.

Бюро патентов и торговых марок США еще в прошлом месяце показало, что TikTok подал заявку на торговую марку TikTok Tako в категории "компьютерное программное обеспечение для искусственного создания человеческого языка и текста".

Израильская разведывательная компания Watchful Technologies заявила, что нашла Tako в некоторых версиях программы TikTok на мобильных устройствах Apple Inc. Чат-бот заметен в интерфейсе TikTok в виде значка в виде призрака, который пользователи могут нажимать при просмотре видео, чтобы вести текстовые разговоры и получать помощь в поиске содержимого.

Известно также, что TikTok экспериментирует с генеративным инструментом ИИ, позволяющим пользователям создавать аватары.

Издание сообщает, что в отличие от ChatGPT, позиционирующегося как универсальный чат-бот, Tako больше напоминает навигационный помощник с сосредоточением на поощрении пользователей смотреть больше видео. Он может давать ответы на вопросы и сразу загрузить подходящее видео.

В TikTok предостерегают, что сейчас Tako является экспериментальным чат-ботом и его ответы могут быть не точными.

Ранее мы сообщали, что в штате Монтана запретили китайскую социальную сеть TikTok. Запрет вступит в силу с 1 января 2024 года.