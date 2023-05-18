TikTok запретили в одном из штатов США

Монтана стала первым штатом в США, где запретили китайскую социальную сеть распространения коротких видео TikTok. Об этом сообщило международное агентство Reuters.

Губернатор Монтана Грег Джанфорте в среду подписал закон о запрещении работы TikTok в штате, чтобы оградить жителей от сбора разведданных Китаем.

Монтана запретит магазинам приложений Google и Apple предлагать TikTok в штате, но не будет использовать никакие наказания для лиц, использующих приложение.

Запрет вступит в силу с 1 января 2024 года. Журналисты предполагают, что решение столкнется с судебными обжалованиями.

TikTok, принадлежащий китайской технологической компании ByteDance, не ответил, планирует ли иск в суд.

Ранее TikTok обнародовал заявление, в котором заявил. что новый закон нарушает права жителей Монтаны, предусмотренные Первой поправкой, и что будут работать над защитой прав пользователей в Монтане и за ее пределами.

TikTok, насчитывающий более 150 миллионов американских пользователей, столкнулся с призывами законодателей в США запретить приложение по всей стране из-за беспокойства относительно возможного влияния правительства Китая на платформу.

В апреле в Великобритании платформу TikTok оштрафовали на 12,7 млн. фунтов стерлингов ($15,88 млн.) за неправомерное использование данных детей-пользователей.

Напомним, что в Великобритании TikTok уже частично запрещен для госслужащих. Недавно Австралия присоединилась к странам, вводящих ограничения по платформе.

Австралия последует примеру таких стран, как США, Канада, Новая Зеландия, Дания, Бельгия, запретив использование программы на правительственных телефонах.

В Швеции сотрудникам Вооруженных сил запретили использовать на рабочих телефонах TikTok по соображениям безопасности.