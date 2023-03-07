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Минобороны Дании запретило сотрудникам пользоваться TikTok на рабочих устройствах
Министерство обороны Дании запретило своим работникам устанавливать приложение китайской соцсети TikTok на используемых ими для работы устройствах. Запрет объясняют рисками безопасности.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Минобороны Дании.
В заявлении Министерства говорится, что Центр кибербезопасности оценил риски шпионажа и пришел к выводу, что TikTok "запрашивает определенные права и доступ к устройству". Поскольку военное ведомство является частью службы внешней разведки Дании, то там было принято решение о запрете приложения в официальных подразделениях.
Кроме того, запрет TikTok аргументировали тем, что приложение крайне редко может потребоваться работникам для выполнения рабочих задач.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В Министерстве обороны существуют серьезные соображения безопасности в сочетании с очень ограниченной потребностью в использовании приложения для работы", - говорится в заявлении Министерства обороны Дании.
Теперь сотрудники ведомства обязаны как можно скорее удалить приложение на служебных телефонах и других официальных устройствах.
Напомним, в декабре Сенат США принял законопроект, запрещающий чиновникам использовать TikTok на государственных телефонах и устройствах. В конце февраля Белый дом дал госучреждениям 30 дней на то, чтобы удалить из федеральных устройств и систем китайское приложение.
Ранее использование TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности запретили два крупнейших политических института Европейского Союза.