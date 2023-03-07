Минобороны Дании запретило сотрудникам пользоваться TikTok на рабочих устройствах

Министерство обороны Дании запретило своим работникам устанавливать приложение китайской соцсети TikTok на используемых ими для работы устройствах. Запрет объясняют рисками безопасности.

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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Минобороны Дании.

В заявлении Министерства говорится, что Центр кибербезопасности оценил риски шпионажа и пришел к выводу, что TikTok "запрашивает определенные права и доступ к устройству". Поскольку военное ведомство является частью службы внешней разведки Дании, то там было принято решение о запрете приложения в официальных подразделениях.

Кроме того, запрет TikTok аргументировали тем, что приложение крайне редко может потребоваться работникам для выполнения рабочих задач.

"В Министерстве обороны существуют серьезные соображения безопасности в сочетании с очень ограниченной потребностью в использовании приложения для работы", - говорится в заявлении Министерства обороны Дании.

Теперь сотрудники ведомства обязаны как можно скорее удалить приложение на служебных телефонах и других официальных устройствах.

Напомним, в декабре Сенат США принял законопроект, запрещающий чиновникам использовать TikTok на государственных телефонах и устройствах. В конце февраля Белый дом дал госучреждениям 30 дней на то, чтобы удалить из федеральных устройств и систем китайское приложение.

Ранее использование TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности запретили два крупнейших политических института Европейского Союза.