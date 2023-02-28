Белый дом дал госучреждениям месяц на удаление TikTok: какая причина

Белый дом дал государственным учреждениям 30 дней на то, чтобы удалить из федеральных устройств и систем китайское приложение TikTok.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее указание директора Управления по управлению и бюджету Шаланда Янг.

Отмечается, что такое решение принято с целью обеспечения безопасности американских данных.

Запрет, принятый Конгрессом в конце 2022 года, последовал за аналогичными действиями Канады, ЕС, Тайваня и более половины американских штатов.

По информации агентства, обеспокоенность национальной безопасностью в отношении Китая выросла в последние недели после того, как китайский воздушный шар пролетел над США.

Компания TikTok, принадлежащая ByteDance, заявила, что опасения подогреваются дезинформацией, и отрицает использование программы для шпионажа за американцами.

Напомним, Сенат США 14 декабря принял законопроект, запрещающий чиновникам использовать китайскую программу для обмена короткими видео TikTok на государственных телефонах и устройствах.

Также два крупнейших политических институции Европейского Союза запретили использование TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности, что свидетельствует о росте беспокойства по поводу китайского приложения для обмена короткими видео и данных его пользователей.

Кроме того, правительство Канады запретило использование китайского приложения социальной сети TikTok на рабочих устройствах сотрудников.