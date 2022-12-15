Сенат США заборонив чиновникам використовувати TikTok на державних телефонах

Сенат США ввечері 14 грудня ухвалив законопроект, який забороняє чиновникам використовувати китайську програму для обміну короткими відео TikTok на державних телефонах і пристроях.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що законопроект ще має бути схвалений Палатою представників США, перш ніж він буде направлений на затвердження президенту Джо Байдену. Палата представників повинна буде ухвалити законопроект наступного тижня.

Як пише видання, цей документ є останнім кроком законодавців США щодо придушення китайських компаній на тлі побоювань національної безпеки, що Пекін може використовувати їх для шпигування за американцями.

Рішення Сенату було прийнято після того, як цього тижня Північна Дакота та Айова приєдналися до все більшої кількості штатів США у забороні TikTok на державних пристроях, через побоювання, що дані можуть бути передані уряду Китаю.

Багато федеральних відомств, включаючи Міністерство оборони, Національної Безпеки та Державний департамент, вже заборонили TikTok на державних пристроях.

"TikTok є серйозною загрозою безпеці для Сполучених Штатів, і йому не місце на урядових пристроях", — сказав сенатор-республіканець Джош Хоулі.

У TikTok заявили, що занепокоєння здебільшого викликані дезінформацією, і вони раді зустрітися з політиками, щоб обговорити практику компанії.

"Ми розчаровані тим, що так багато штатів запровадили політику, засновану на необґрунтованій брехні щодо TikTok, яка не сприятиме зміцненню національної безпеки Сполучених Штатів", — заявила компанія.

Крым того, сенатор-республіканець Марко Рубіо у вівторок оприлюднив двопартійний закон про повну заборону TikTok у Сполучених Штатах.

Згідно з повідомленням офісу Рубіо, законодавство блокуватиме всі транзакції будь-якої компанії соціальних медіа в Китаї та Росії або під впливом Китаю та Росії.

Reuters нагадує, що у 2020 році тодішній президент США Дональд Трамп спробував заборонити TikTok , але програв низку судових баталій.

Зазначимо, що TikTok стає все популярнішим в Україні та входить в ТОП-25 сайтів за відвідуваністю.