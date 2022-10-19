TikTok заборонить дітям вести стріми

З листопада 2022 року платформа для створення та поширення відеофайлів TikTok підвищує мінімальний вік для прямих трансляцій з 16 до 18 років. Про це повідомляє BBC.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

В компанії зазначили, що тільки дорослі зможуть "надсилати віртуальні подарунки або отримувати доступ до функцій монетизації".

Однак незрозуміло, як TikTok забезпечуватиме ці вікові обмеження.

Чому TikTok вирішив заборонити дітям вести прямі трансляції

Протягом п’яти місяців підрозділ BBC Global Disinformation Unit, BBC Arabic і BBC Eye Investigations стежили за понад 300 обліковими записами TikTok, які вели стріми з північно-західної Сирії. Дехто отримував до $1000 доларів, але TikTok забирав до 70% комісії.

Коли журналісти звернулися до компанії з запитом на коментар щодо дітей, які жебракують в прямих ефірах, TikTok заявив, що в жодному з випадків не було порушення його політики.

Згодом всі названі журналістами акаунти заблокували, а в TikTok заявили, що комісія від цифрових подарунків була значно меншою за 70%, але не підтвердили точну суму.

Раніше повідомлялося, що розробники ТikTok почали тестувати ігри у додатку. Це частина бізнес-стратегії виходу ринку ігор. Використання ігор на платформі підвищить дохід TikTok від реклами, а також кількість часу, що користувачі проводять у додатку – одному з найпопулярніших у світі з більш ніж 1 мільярдом активних користувачів щомісяця.