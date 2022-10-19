TikTok запретит детям вести стримы

С ноября 2022 года платформа для создания и распространения видеофайлов TikTok повышает минимальный возраст для прямых трансляций с 16 до 18 лет. Об этом сообщает BBC.

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В компании отметили, что только взрослые смогут "отправлять виртуальные подарки или получать доступ к функциям монетизации".

Однако непонятно, как TikTok будет обеспечивать эти возрастные ограничения.

Почему TikTok решил запретить детям вести прямые трансляции

В течение пяти месяцев подразделения BBC Global Disinformation Unit, BBC Arabic и BBC Eye Investigations следили за более чем 300 учетными записями TikTok, которые вели стримы из северо-западной Сирии. Некоторые получали до $1000 долларов, но TikTok забирал до 70% комиссии.

Когда журналисты обратились к компании с запросом на комментарий относительно детей, попрошайничающих в прямых эфирах, TikTok заявил, что ни в одном из случаев не было нарушения его политики.

Впоследствии все названные журналистами аккаунты заблокировали, а в TikTok заявили, что комиссия от цифровых подарков была значительно меньше 70%, но не подтвердили точную сумму.

Ранее сообщалось, что разработчики ТikTok начали тестировать игры в приложении. Это часть бизнес-стратегии выхода на рынок игр. Использование игр на платформе повысит доход TikTok от рекламы, а также количество времени, которое пользователи проводят в приложении – одном из самых популярных в мире с более чем 1 миллиардом активных пользователей ежемесячно.