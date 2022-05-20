TikTok почав тестувати ігри всередині додатку

Соцмедійний додаток для створення та розповсюдження відео та онлайн-трансляцій ТikTok тестує ігри у додатку для користувачів у В'єтнамі. Це частина бізнес-стратегії виходу ринку ігор.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише Reuters.

Наголошується, що китайська компанія ByteDance, яка володіє TikTok, планує вийти на ринок ігор.

Використання ігор на платформі підвищить дохід TikTok від реклами, а також кількість часу, що користувачі проводять у додатку – одному з найпопулярніших у світі з більш ніж 1 мільярдом активних користувачів щомісяця.

В'єтнам із технічно підкованим населенням віком до 35 років є привабливим ринком для соцмереж – TikTok, Meta, YouTube та Google.

TikTok також планує ширше розгорнути ігри у Південно-Східній Азії", зазначає Reuters.

Два джерела видання розповіли, що відповідного кроку слід очікувати вже у третьому кварталі поточного року.

У TikTok прокоментували, що компанія протестувала запровадження ігор на базі HTML5 у співпраці зі сторонніми розробниками ігор та студіями, такими як Zynga Inc.

У той же час у компанії відмовилися коментувати свої плани щодо В'єтнаму або ширші амбіції на ринку ігор.

Навіть без ігор TikTok постійно демонструє зростання доходів від реклами. За даними дослідницької компанії Insider Intelligence, її прибуток від реклами цього року потроїться та перевищить 11 мільярдів доларів.

Нагадаємо, TikTok планує почати виплачувати винагороду авторам, на яких підписано понад 100 000 користувачів.