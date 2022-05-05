TikTok будет платить пользователям, имеющим более 100 000 подписчиков

Соцмедийное приложение для создания и распространения видео и онлайн-трансляций TikTok планирует начать выплачивать вознаграждение авторам, на которых подписаны более 100 000 пользователей.

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Об этом компания сообщила в своем блоге.

Кроме того, запускается TikTok Pulse — новое решение для контекстной рекламы, которое позволяет рекламодателям размещать свой бренд рядом с самым популярным контентом в ленте For You.

"TikTok Pulse разработан, чтобы предоставить брендам инструменты и элементы управления, чтобы быть частью этих повседневных моментов и тенденций, которые вовлекают сообщество", — отметили в компании.

До нововведения единственным способом монетизации у TikTok были прямые эфиры, во время которых зрители могли отправлять донаты блогерам.

Ранее Instagram и TikTok тестировали платные подписки, в настоящее время соцсети еще не сообщили о запуске такой возможности.

Детальных планов того, как будут внедрять подписку, не разглашают. Возможно, пользователи начнут платить за подписку на автора или же за просмотр отдельного платного контента.

Фото: ua.depositphotos.com