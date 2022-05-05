TikTok буде платити користувачам, які мають понад 100 000 підписників

Соцмедійна програма для створення та розповсюдження відео та онлайн-трансляцій TikTok планує почати виплачувати винагороду авторам, на яких підписано понад 100 000 користувачів.

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Про це компанія повідомила у своєму блозі.

Крім того, запускається TikTok Pulse – нове рішення для контекстної реклами, яке дозволяє рекламодавцям розміщувати свій бренд поряд із найпопулярнішим контентом у стрічці For You.

"TikTok Pulse розроблений, щоб надати брендам інструменти та елементи управління, щоб бути частиною цих повсякденних моментів та тенденцій, які залучають співтовариство", — зазначили у компанії.

До нововведення єдиним способом монетизації TikTok були прямі ефіри, під час яких глядачі могли відправляти донати блогерам.

Раніше Instagram і TikTok тестували платні підписки, наразі соцмережі ще не повідомили про запуск такої можливості.

Детальних планів того, як запроваджуватимуть передплату, не розголошують. Можливо, користувачі почнуть платити за підписку на автора або перегляд окремого платного контенту.

Фото: ua.depositphotos.com