Instagram и TikTok тестируют платные подписки

Пользователи приложения для создания и распространения видео TikTok могут вскоре начать платить за интересующий контент. Соцсеть уже тестирует разные модели введения платной подписки, сообщает издание The Wall Street Journal.

Детальных планов того, как будут внедрять подписку, не разглашают. Возможно, пользователи начнут платить за подписку на автора или же за просмотр отдельного платного контента.

Последнюю модель решила использовать социальная сеть Instagram, сообщил глава соцсети Адам Моссери.

🎉 Subscriptions 🎉



Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

- Subscriber Lives

- Subscriber Stories

- Subscriber Badges



We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/SbFhN2QWMX — Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2022

На первом этапе запуска новой модели монетизации Instagram платная подписка доступна только в США. Американские пользователи смогут оформить подписки на небольшое количество авторов, что предоставит им доступ к эксклюзивному контенту и функциям.

Напомним, в 2021 году в социальной сети Twitter появилась функция, которая позволила выплачивать авторам контента вознаграждение.

По информации соцсети, пользователи часто оставляют в своих профилях ссылки на платформы, где люди могут их финансово поддержать. Теперь Twitter предлагает оформлять подписку или донаты на этих сервисах через свое приложение.