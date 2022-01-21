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- IT и Телеком
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Instagram и TikTok тестируют платные подписки
Пользователи приложения для создания и распространения видео TikTok могут вскоре начать платить за интересующий контент. Соцсеть уже тестирует разные модели введения платной подписки, сообщает издание The Wall Street Journal.
Детальных планов того, как будут внедрять подписку, не разглашают. Возможно, пользователи начнут платить за подписку на автора или же за просмотр отдельного платного контента.
Последнюю модель решила использовать социальная сеть Instagram, сообщил глава соцсети Адам Моссери.
На первом этапе запуска новой модели монетизации Instagram платная подписка доступна только в США. Американские пользователи смогут оформить подписки на небольшое количество авторов, что предоставит им доступ к эксклюзивному контенту и функциям.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в 2021 году в социальной сети Twitter появилась функция, которая позволила выплачивать авторам контента вознаграждение.
По информации соцсети, пользователи часто оставляют в своих профилях ссылки на платформы, где люди могут их финансово поддержать. Теперь Twitter предлагает оформлять подписку или донаты на этих сервисах через свое приложение.