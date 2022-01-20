Instagram впервые опередил Facebook по количеству пользователей в Украине

В 2022 году социальная сеть Instagram впервые опередила Facebook по количеству пользователей в Украине.

Об этом свидетельствуют данные исследования коммуникационного агентства plusone social impact.

Согласно результатам исследования, за последние полгода социальная сеть Instagram увеличила количество пользователей на 2,3 млн и впервые по этому показателю опередила Facebook.

Так, в январе 2022 года аудитория Instagram составила 17,3 млн пользователей. В то же время показатель соцсети Facebook 16,8 млн пользователей. Количество пользователей последней за последние полгода выросло на 800 тысяч.

При этом Facebook Messenger пользуется 10,7 млн человек – на 700 тысяч больше, чем летом 2021 года.

Одновременно до 27,8 млн человек выросла аудитория, которую можно охватить рекламными инструментами Meta. Это на 5,8 млн больше, чем годом ранее.

Авторы исследования отмечают, что Instagram улучшил свои позиции во всех областных центрах. Лидерами по приросту являются Киевская (+10%) и Львовская области (+5,3%). Городами-лидерами стали Киев (+10%), Ивано-Франковск (+7,8%) и Запорожье (+6,8%).

В Facebook динамика хуже: доля пользователей соцсети снизилась в восьми городах. Больше всего в Луцке (-8,1%) и во Львове (-3,3%). Средний рост показателя проникновения по областям чуть менее 2%.

Лидеры по росту числа пользователей Facebook: Одесса (+5,8%), Сумы (+3,1%) и Киев (+3,1%).

По информации агентства, самой популярной соцсетью у молодых украинцев стала TikTok.

Напомним, в середине января электронная петиция к президенту с просьбой обратиться в компании YouTube, Facebook, Google по поводу открытия офисов в Украине набрала более 25 тысяч подписей.

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