TikTok стал самым посещаемым сайтом в 2021 году, обогнав Google

Платформа для обмена видео TikTok стала самым посещаемым веб-сайтом в мире в 2021 году, обогнав лидера 2020 года — Google.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании Cloudflare.

Другими словами, TikTok генерирует больше трафика на своем сайте, чем все сервисы Google вместе взятые: поисковая система, картография, перевод, новости или фотографии.

Рейтинг "Топ-10 самых популярных сайтов 2021 года" выглядит следующим образом:

TikTok;

Google;

Facebook;

Microsoft;

Apple;

Amazon;

Netflix;

YouTube;

Twitter;

WhatsApp.

Примечательно, что в десятку не вошла соцсеть Instagram, которая в 2020 году занимала 9-е место. По сравнению с прошлым годом американский провайдер медийных услуг Netflix потерял два места, а соцсеть Twitter — одно.

Для составления рейтинга Cloudflare использовала данные о глобальных моделях интернет-трафика, в том числе об использовании приложений или о том, когда человек посещает сайт в веб-браузере.

Согласно с данными Cloudflare, TikTok впервые начал возглавлять чарты как самый посещаемый сайт в мире в феврале. Его популярность резко выросла в августе, после этого он, как правило, оставался на первом месте до конца года.

В сентябре ежемесячная аудитория TikTok превысила 1 млрд пользователей. Команда TikTok отмечает, что сервис "стал любимой частью жизни людей во всем мире", поскольку отличается способностью охватить миллионы людей из разных поколений, и выразила благодарность всем создателям видеоконтента.

TikTok постоянно внедряет новые функции и развивает проекты. В этом году на платформе продолжительность видеороликов увеличат в три раза.

Накануне TikTok совместно с компанией Virtual Dining Concepts (VDC) сообщили о запустить в марте точки TikTok Kitchen для доставки еды в США. Меню TikTok Kitchen будет основано на самых популярных тенденциях приложения, включая запеченную пасту фета, которая была признана Google самым популярным блюдом 2021 года.

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