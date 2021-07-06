IT и Телеком 10 минут назад

В TikTok продолжительность видеороликов увеличат в три раза

Ранее TikTok ограничивал длительность видео всего лишь 15 секундами

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Руководство сервис TikTok планирует добавить в приложение поддержку более длинных видео. Как сообщает PhoneArena.com, пользователи смогут загружать контент продолжительностью до трех минут.

По информации издания, компания впервые опробовала эту функцию в самом конце прошлого года, предложив его некоторым участникам.

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При этом в самом начале TikTok ограничивал длительность видео всего лишь 15 секундами.

В 2020 году это ограничение было ослаблено, и пользователи получили возможность добавлять видео длительностью в одну минуту.

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Однако для некоторых форматов 60 секунд недостаточно, поэтому такие видеоролики, как пошаговые инструкции по приготовлению пищи, уроки красоты или образовательные материалы, часто делятся на несколько частей, чтобы добавить весь контент.

Новая возможность создания более длинных видеороликов будет доступна всем пользователям платформы в ближайшие недели. Приложение уведомит пользователя, когда эта опция станет доступна для него.

Стоит отметить, что выручка китайской компании ByteDance, создавшей популярное видео-приложение TikTok, в 2020 году возросла в два раза.

Ранее сообщалось, что разработчики американской компании Facebook тестируют возможность размещать фотографии и видео в социальной сети Instagram со своих компьютеров.

 

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