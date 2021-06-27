IT и Телеком 50 минут назад

В Instagram начали тестировать функцию, позволяющую публиковать фото и видео с компьютера

Это было недоступно более 10 лет

Фото: twitter.com/MattNavarra Фото: twitter.com/MattNavarra
Фото: twitter.com/MattNavarra

Разработчики американской компании Facebook тестируют возможность размещать фотографии и видео в социальной сети Instagram со своих компьютеров.

Это было недоступно более 10 лет, сообщила представитель Facebook Кристин Пай, пишет Bloomberg.

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"Мы знаем, что многие люди заходят в Instagram со своих компьютеров. Чтобы улучшить этот опыт, мы сейчас тестируем возможность создавать статьи для ленты в Instagram через настольный браузер", — рассказала она.

Указано, что одним из первых такую функцию увидел консультант из соцсетей Мэтт Наварра, который показал это на скриншотах.

В частности, на них видно, что пользователи могут выбирать соотношение сторон изображения, применять встроенные фильтры и использовать основные параметры редактирования в браузере.

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"Я подозреваю, что решение Instagram добавить публикацию через настольный компьютер является частью гораздо более масштабного плана развития платформы", — сказал Наварра.

Он объяснил, что Instagram сейчас разрабатывает больше инструментов, чтобы заманить пользователей из соцсетей-конкурентов — например, TikTok и YouTube.

Как известно, основанная в 2010 году социальная сеть Instagram долго не давала возможности выложить фотографию в веб-версии — ранее пользователи постили фотографии своей жизни с помощью телефона.

Но сейчас очень много людей, размещающих публикации в Instagram, являются профессионалами или влиятельными людьми, которые публикуют хорошо отредактированные или созданные изображения и видео по определенному графику.

Как отмечается, большинство людей сейчас используют сторонние инструменты для загрузки содержимого в Instagram через рабочий стол и будут очень рады, если Instagram позволит им полноценно работать с компьютера.

Напомним, американская соцсеть Facebook с 30 июня 2021 года прекратила поддержку инструмента Facebook Analytics, который был доступен по адресу facebook.com/analytics.

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