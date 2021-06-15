Общество 40 минут назад

Twitter разрешит пользователям удалять упоминания о себе из чужих твитов

Ввод новой функции должен помочь избежать конфликтов среди пользователей

Фото: Souvik Banerjee / Unsplash Фото: Souvik Banerjee / Unsplash
Фото: Souvik Banerjee / Unsplash

В Twitter заявили, что разрабатывают инструменты, которые позволят пользователям удалить упоминания о себе из чужих постов в соцсети. Об этом рассказал дизайнер компании Доминик Камоцци, передает Engadget.

Он сообщил, что первая версия функции предполагает возможность блокировать упоминания о себе в сети и контролировать, кто именно может отмечать юзеров.

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В будущем в Twitter можно будет заблокировать упоминания от определенных пользователей без полного блокирования их аккаунтов. Одна из рассматриваемых сейчас возможностей — запрет любых отметок себя на указанный период времени.

Также в дальнейшем соцсеть может предупреждать пользователя отдельным сообщением о том, что его начали слишком часто тегать в чужих постах.

Пользователь сможет выбрать в настройках, кто может оставлять ссылку на его профиль, или даже запретить отмечать себя в публикациях.

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Когда именно анонсированные функции станут доступны пользователям, пока неизвестно. По словам дизайнера, в компании все еще думают о методах их реализации.

Объясняется, что решение о запуске такого инструмента приняли, чтобы лучше справляться с некоторыми проявлениями "токсического" поведения, помочь пользователям избежать "нежелательного внимания" или даже травли.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Facebook планирует представить свои первые умные часы с двумя камерами. Одна из двух камер будет установлена спереди и, предположительно, будет предназначена для видеозвонков. Второй можно будет снимать видео, а отснятый материал публиковать непосредственно в любом приложении Facebook, включая Instagram.

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