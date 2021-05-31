IT и Телеком 1 час назад

Соцсеть Facebook прекращает поддержку инструмента Facebook Analytics

В будущем компания намерена объединить все инструменты для бизнеса на единой платформе

Фото: searchenginejournal.com Фото: searchenginejournal.com
Фото: searchenginejournal.com

Американская социальная сеть Facebook с 30 июня 2021 года прекращает поддержку инструмента Facebook Analytics, который сейчас доступен по адресу facebook.com/analytics.

Об этом сообщается на сайте компании.

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При этом в пресс-релизе указано, что проанализировать результаты рекламы, присутствие и действия на Facebook и в Instagram можно с помощью других инструментов для бизнеса.

В частности, речь идет о:

- Facebook Business Suite;

- Ads Manager;

- Events Manager.

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"Мы прекращаем поддержку Facebook Analytics, чтобы в будущем объединить все инструменты для бизнеса на единой платформе. Хотя этот инструмент больше не будет доступен, мы продолжим создавать другие продукты для измерения, сбора статистики и анализа данных", — резюмировали в компании.

В то же время уточняется, что вышеупомянутые изменения не коснутся разделов статистики на Facebook и в Instagram.

Ранее американская компания YouTube объявила, что c 1 июня 2021 года во всех видео будет представлена реклама. Сервис хочет монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерской программе.

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