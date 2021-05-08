IT и Телеком 30 минут назад

WhatsApp не будет блокировать пользователей из-за непринятия новых правил

В компании заявили, что не будут деактивировать учетные записи, но будет постоянно напоминать им о принятии политики.

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В администрации принадлежащего Facebook мессенджера WhatsApp отменили свое решение удалить или деактивировать учетные записи пользователей, которые не примут новую политику конфиденциальности.

Как напоминают в The Next Web, это решение должно было вступить в силу с 15 мая.

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В своем заявлении компания заявила, что не будет деактивировать учетные записи, но будет постоянно напоминать им о принятии политики.

"15 мая ни одна учетная запись не будет удалена из-за этого обновления, и никто не потеряет функциональность WhatsApp. Мы будем напоминать людям в течение следующих нескольких недель", — заявили в компании.

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Напомним, в начале января этого года мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение, согласно которому теперь он должен был передавать личные данные пользователей корпорации Facebook.

В частности, теперь мессенджер планировал делиться с Facebook регистрационными данными аккаунта пользователя, данными о транзакциях, служебной информацией, данными о взаимодействиях с другими пользователями и компаниями, информацией об устройстве, IP-адресом и другими данными.

Однако после серьезной негативной реакции пользователей было решено перенести запуск версии на 8 февраля, а впоследствии − до 15 мая.

 

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