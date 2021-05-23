IT и Телеком 50 минут назад

YouTube c 1 июня вводит новые налоги на монетизацию и будет вставлять рекламу во все видео

Для видеоблогеров, которые живут за пределами США, будут введены налоги

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Американская компания YouTube объявила, что c 1 июня 2021 года во всех видео будет представлена реклама.

Сервис хочет монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерской программе, говорится в сообщении команды видеохостинга.

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В частности, для блогеров, которые живут за пределами США, будут введены налоги. Прибыль, полученная от просмотров в США, будет облагаться налогом.

"Вы предоставляете YouTube право монетизировать ваш контент в Сервисе, в том числе показывать внутри Контента рекламу или взимать с пользователей плату за доступ к нему. Настоящее Соглашение не дает вам права получать какие-либо выплаты", — говорится в сообщении.

"С 1 июня 2021 года любые платежи, которые вы вправе получать от YouTube в соответствии с другими соглашениями между вами и YouTube, в том числе доход от функции "Спонсорство", Суперчата и участия в Партнерской программе YouTube, будут считаться роялти. Если того потребует законодательство, Google будет удерживать налоги с подобных платежей", — предупредили в компании.

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Напомним, в марте компания Google сообщила пользователям YouTube, которые проживают за пределами США, что с июня 2021 года начнет удерживать с них налоги.

Напомним, 17 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении "налог на Google", обязывающий техгигантов платить 20% НДС. Таким образом, иностранные онлайн-сервисы, вроде Facebook, Netflix, Youtube и прочие, которыми пользуются украинцы, должны будут платить налог за свою фактическую работу в стране.

Как сообщалось, в начале 2021 года 51% украинцев в качестве источника информации отдавали предпочтение интернету, тогда как телевидению — лишь 44%.

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