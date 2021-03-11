Google вводит 24% налога для YouTube-блогеров: как их можно избежать

Американская компания Google с июня 2021 года может начать удерживать подоходный налог от доходов YouTube-блогеров.

Об этом говорится в сообщении компании.

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В частности, Google намерена облагать налогами доход, полученный блогерами от просмотра контента в США.

Речь идет о прибыли в том числе от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства.

Указано, что блогеры должны до 31 мая предоставить налоговую информацию рекламному сервису Google AdSense.

При этом размер налоговой ставки варьируется от 0 до 30% в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения.

В то же время, если пользователь не передаст AdSense налоговую информацию до конца мая, все его доходы от YouTube будут автоматически облагаться налогом по ставке до 24%. То есть, налог будет удерживаться со всей суммы, а не только с дохода, который получен за счет просмотра контента в США.

Известно, что потенциальный подоходный сбор Google связан с изменениями в налоговом законодательстве США, согласно которым компания обязана брать налоги с доходов авторов каналов от американских зрителей.

Однако украинцы могут избежать оплаты 24% налога. Для этого YouTube-блогерам из Украины необходимо успеть заполнить налоговую декларацию в Google AdSense до 31 мая.

В таком случае может действовать льготная ставка налога от 0% до 10% вместо 24%, поскольку между Украиной и США подписано соглашение об исключении двойного налогообложения.

К примеру, на территории России, согласно аналогичному соглашению между странами, льготная ставка налога будет вовсе 0%.

Напомним, 17 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении "налог на Google", обязывающий техгигантов платить 20% НДС. Таким образом, иностранные онлайн-сервисы, вроде Facebook, Netflix, Youtube и прочие, которыми пользуются украинцы, должны будут платить налог за свою фактическую работу в стране.

Как сообщалось, в начале 2021 года 51% украинцев в качестве источника информации отдавали предпочтение интернету, тогда как телевидению — лишь 44%.