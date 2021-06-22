Lifestyle 20 минут назад

Зачем запустили площадки для съемок TikTok-видео и сториз в кинотеатре "Планета кино"

В "Планете кино" в River Mall в Киеве запустили новый сервис для влогеров — SnapMe Studio. Delo.ua спросило Дмитрия Дергача, сооснователя сети кинотеатров, какие еще идеи эффективного использования площадей прижились, а какие — нет

Площадки SnapMe Studio. Фото с сайта snapme.studio Площадки SnapMe Studio. Фото с сайта snapme.studio
Площадки SnapMe Studio. Фото с сайта snapme.studio

В сети кинотеатров "Планета кино" тестируют новый сервис — в кинотеатре в River Mall в Киеве запустили проект SnapMe Studio, который буде интересен влогерам. Это контент-парк, 12 локаций для съемки видео для TikTok, Instagram и других социальных сетей.

Дмитрий Деркач, сооснователь "Планеты кино", назвал запуск этого проекта экспериментом в рамках постоянного поиска новых идей для более эффективного использования пространства, которое арендует компания.

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Это не собственный проект "Планеты кино". "В данном случае мы просто поддержали идею наших друзей, предоставили им наши площади и ребята творили", — написал сооснователь "Планета кино" Дмитрий Деркач в своем FB.

В команду, работающую над проектом, входит популярный тиктокер Ян Гордиенко и создатели такого проекта, как Hangover Одарка Шевченко, Евгений Дулин, Ольга Рыжик.

На локациях SnapMe Studio установлен свет для видео и есть возможность взять дополнительное оборудование для съемок. Площадки имитируют интерьеры баров, жилых комнат, а декорации  — как цветные, так и монохромные. Они разработаны студией Comilfodecor и их обещают обновлять.

Кроме того, можно попросить в помощники ассистентов. Детали указаны на странице проекта, цены 150-300 грн с человека.

Студия находится рядом с лазерным залом IMAX и баром NoSpoiler. И в связи с открытием SnapMe Studio в меню кинобара NoSpoiler добавили горячие блюда, что тоже стало экспериментом.

 "Мы сейчас находимся в режиме кризисного управления, и все наши усилия направлены на уменьшение затрат. В принципе, любой ритейл бизнес всегда стремится к увеличению прибыли с каждого арендуемого квадратного метра. У нас огромные площади, которые эффективно заполняются зрителями только вечером в пятницу, субботу и воскресенье, остальное время мы платим большую аренду за пустые помещения", — заметил Дмитрий Деркач в своем FB.

Из идей, которые были реализованы и работают: сдают в аренду залы и фойе под ивенты, презентации, корпоративы; делают бары в фойе (NoSpoiler).  Кроме этого "пробовали ставить игровые автоматы; делали VR пространства; детские комнаты. Даже думали, как превращать наши фойе в коворкинги в будние дни", -  написал Дмитрий Деркач.

На вопрос Delo.uа, что прижилось, а что нет, уточнил, что сдача в аренду работает хорошо. "У нас есть отдел корпоративных продаж, который только этим и занимается", — отметил Дмитрий Деркач.

А от некоторых идей пришлось отказаться после тестирования. "VR пространство оказалось неудачным. Оно работало год, — рассказал Дмитрий Деркач.  Игровые автоматы и детские игровые комнаты ставили в первых кинотеатрах: во Львове, Одессе, но затем отказались от этой идеи. "Они нормально работали, приносили небольшие доходы. Но они  сильно шумят, создают дискомфорт другим зрителям, — отметил он.  — К варианту с нянями, может быть, еще вернемся, нормально работало. Но нужны партнеры, которые бы организовывали нянь".

Также пробовали сдавать в аренду залы для компьютерной игры. Но это сложная услуга, требующая много ручной работы и коммуникаций,  что не позволяет поставить ее на поток, отметил Дмитрий Деркач. 

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Что касается проекта SnapMe Studio, то в "Планете кино" думают о том, чтобы разместить такие студии и в других кинотеатрах сети.

Кроме того, создатели проекта планируют масштабироваться и предлагают сотрудничество другим кинотеатрам и различным бизнесам, которым интересно открыть такие студии на своих свободных площадках.

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