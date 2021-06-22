Зачем запустили площадки для съемок TikTok-видео и сториз в кинотеатре "Планета кино"

В сети кинотеатров "Планета кино" тестируют новый сервис — в кинотеатре в River Mall в Киеве запустили проект SnapMe Studio, который буде интересен влогерам. Это контент-парк, 12 локаций для съемки видео для TikTok, Instagram и других социальных сетей.

Дмитрий Деркач, сооснователь "Планеты кино", назвал запуск этого проекта экспериментом в рамках постоянного поиска новых идей для более эффективного использования пространства, которое арендует компания.

Это не собственный проект "Планеты кино". "В данном случае мы просто поддержали идею наших друзей, предоставили им наши площади и ребята творили", — написал сооснователь "Планета кино" Дмитрий Деркач в своем FB.

В команду, работающую над проектом, входит популярный тиктокер Ян Гордиенко и создатели такого проекта, как Hangover Одарка Шевченко, Евгений Дулин, Ольга Рыжик.

На локациях SnapMe Studio установлен свет для видео и есть возможность взять дополнительное оборудование для съемок. Площадки имитируют интерьеры баров, жилых комнат, а декорации — как цветные, так и монохромные. Они разработаны студией Comilfodecor и их обещают обновлять.

Кроме того, можно попросить в помощники ассистентов. Детали указаны на странице проекта, цены 150-300 грн с человека.

Студия находится рядом с лазерным залом IMAX и баром NoSpoiler. И в связи с открытием SnapMe Studio в меню кинобара NoSpoiler добавили горячие блюда, что тоже стало экспериментом.

"Мы сейчас находимся в режиме кризисного управления, и все наши усилия направлены на уменьшение затрат. В принципе, любой ритейл бизнес всегда стремится к увеличению прибыли с каждого арендуемого квадратного метра. У нас огромные площади, которые эффективно заполняются зрителями только вечером в пятницу, субботу и воскресенье, остальное время мы платим большую аренду за пустые помещения", — заметил Дмитрий Деркач в своем FB.

Из идей, которые были реализованы и работают: сдают в аренду залы и фойе под ивенты, презентации, корпоративы; делают бары в фойе (NoSpoiler). Кроме этого "пробовали ставить игровые автоматы; делали VR пространства; детские комнаты. Даже думали, как превращать наши фойе в коворкинги в будние дни", - написал Дмитрий Деркач.

На вопрос Delo.uа, что прижилось, а что нет, уточнил, что сдача в аренду работает хорошо. "У нас есть отдел корпоративных продаж, который только этим и занимается", — отметил Дмитрий Деркач.

А от некоторых идей пришлось отказаться после тестирования. "VR пространство оказалось неудачным. Оно работало год, — рассказал Дмитрий Деркач. Игровые автоматы и детские игровые комнаты ставили в первых кинотеатрах: во Львове, Одессе, но затем отказались от этой идеи. "Они нормально работали, приносили небольшие доходы. Но они сильно шумят, создают дискомфорт другим зрителям, — отметил он. — К варианту с нянями, может быть, еще вернемся, нормально работало. Но нужны партнеры, которые бы организовывали нянь".

Также пробовали сдавать в аренду залы для компьютерной игры. Но это сложная услуга, требующая много ручной работы и коммуникаций, что не позволяет поставить ее на поток, отметил Дмитрий Деркач.

Что касается проекта SnapMe Studio, то в "Планете кино" думают о том, чтобы разместить такие студии и в других кинотеатрах сети.

Кроме того, создатели проекта планируют масштабироваться и предлагают сотрудничество другим кинотеатрам и различным бизнесам, которым интересно открыть такие студии на своих свободных площадках.