2500 грн за сеанс: как кинотеатры могут заработать на украинских геймерах после карантина

"Украинские кинотеатры сейчас готовы на многое. Происходящее сегодня — очень грустная картина", — говорит генеральный директор сети "Синема Сити" Любовь Лисовская. Ситуация действительно непростая и кинотеатрам нужно восстанавливаться после очередного локдауна, который в Киеве, например, закончится 1 мая. И это после года тотальных закрытий, лимита на 50% заполняемости залов, постоянных переносов блокбастеров и стриминговой войны. В таких условиях кинотеатры вынуждены искать способы выхода за рамки привычной работы.

Одним из таких вариантов может быть возможность сдавать зал в аренду геймерам — практика набирает популярность в мире. Корреспондент Delo.ua пообщался с представителями украинских киносетей и выяснил, что они думают о подобной перспективе и сколько услуга будет стоить.

В начале февраля 2021 года крупнейшая сеть кинотеатров Южной Кореи CGV решила сдавать кинозалы в аренду геймерам. Как и в Украине, на время пандемии залы кинотеатров заполняются только наполовину. Поэтому днем группа до четырех человек может арендовать "экран" на два часа за $90 (2490 грн), а после 18:00 цена составит $135 (3740 грн). Но оборудование игроки должны нести с собой. За два месяца услугой воспользовались больше 130 раз. В основном это мужчины в возрасте 30-40 лет.

"Размышляя о том, как использовать пустые кинотеатры, я заметил, что современные игры могут похвастаться отличной графикой и хорошо структурированными сюжетами. Как кино. Если кому-то нравится смотреть фильмы в кинотеатре, я подумал, что им также понравится играть здесь в компьютерные игры", — отметил в комментарии BBC автор идеи, сотрудник CGV Хан Сын У.

Корейский пример — не уникальный. Американская группа Malco Theaters еще в ноябре 2020-го запустила подобный эксперимент. Группа до 20 человек может арендовать залы в 36 кинотеатрах Арканзаса, Кентукки, Луизианы, Миссисипи, Миссури и Теннесси. Услуга называется Malco Select и стоит $100 (2770 грн) за два часа или $150 (4150 грн) за три. Правда, по словам вице-президента и директора по маркетингу Malco Карен Мелтон, популярность услуги хоть набирает обороты, но нисколько не увеличивает прибыльность компании.

Одной из последних к такому эксперименту прибегла российская сеть "Каро". Там цена за аренду залов для геймеров будет зависеть от города, в котором кинотеатр расположен. В среднем же, зал на 44 места за два часа обойдется в сумму около $90-100. При этом руководство сети предполагает, что через три года "игровая" выручка может достичь 2–3% от кассовых сборов в их кинотеатрах.

Любовь Лисовская в комментарии Delo.ua отметила, что украинским кинотеатрам после кризисного 2020 года тяжело выкарабкаться, и они готовы на многое. Поэтому игровой вариант им тоже интересен. Подход здесь, по ее словам, может быть аналогичен мировым практикам — сети привыкли мыслить категориями одного сеанса, а это традиционно полтора или два с половиной часа. В кинотеатрах "Синема Сити" в основном залы на 150 мест. С учетом ограничений их будет уже 75 и сдавать помещение группам по 10-20 человек будет "интересно". Стоимость такого развлечения составит около 2600 грн за сеанс.

Директор по репертуару сети кинотеатров "Оскар" Виктория Добровольская согласна, что подобная практика интересна, но обращает внимание — это дополнительные технические затраты со стороны кинотеатров. Она говорит о возможности играть в онлайн-игры, для которых нужен хороший выделенный интернет и усиленная безопасность.

"Это все равно онлайн и изображение будет подаваться через проектор. Для меня это достаточно важный аспект — чтобы никто не залез в мою сеть, чтобы ничего ко мне не прилетело. Если говорить о цене и ориентироваться на примеры других стран, это примерно $100 за средний зал на 40-50 мест. Около $2 с места. В принципе, это то, что зарабатывает кинотеатр при полной посадке зала с учетом уплаты дистрибьютору. Приблизительно те же деньги. Я бы тоже так делала. Всем же нравится играть на большом экране, так ведь? Хотя с другой стороны, чем больше экран — тем сложнее с ним справиться. Но наверняка это такой опыт, который любители игр хотели бы испытать", — отмечает она.

В сети Multiplex говорят, что у них и сегодня существует услуга аренды залов — можно собраться компанией и посмотреть фильмы, которые шли в кино последние два месяца, или заказать любой другой фильм. Вопрос только в авторских правах. По словам руководителя департамента внешних и внутренних коммуникаций сети Катерины Зосиной в 2019 году у них проходил фестиваль, во время которого можно было поиграть и в игры — геймерское оборудование предоставляла компания Asus.

"Если не ошибаюсь, это был турнир по Counter-Strike и люди могли играть в кинотеатре. В этом году мы рассматриваем возможность проведения еще одного киберспортивного турнира. По поводу стоимости — аренда самого маленького зала (около 30 мест) в Киеве, обойдется в 2500 грн за сеанс. Это полтора-два часа. Но опять же цена зависит от того, какое это время, насколько большой зал, какой кинотеатр", — объясняет Зосина.

А в Планете Кино уже даже были случаи, когда посетители снимали залы для компьютерной игры. Совладелец сети Дмитрий Деркач вспоминает, что несколько блогеров снимали зал, чтобы сыграть в PlayStation. Например, молодые люди с канала Magic Five играли на IMAX-экране в красочного Marvel's Spider-Man, один из главных игровых хитов 2018 года. Но Деркач отмечает — такую услугу сложно масштабировать.

"Это сложная услуга. Надо выяснить желаемый день и время — от этого зависит стоимость. К тому же, нужно учесть, есть ли продажи на это время, есть ли расписанные сеансы. Много ручной работы и коммуникаций. Это не позволяет поставить такой продукт на поток. С другой стороны — мы неплохо зарабатываем на корпоративных арендах, а в случае аренды физическими лицами хорошо подходят Дни рождения", — объясняет Деркач.

В 2019-м рынок игр оценивался в $152 млрд, а пандемия 2020-го еще сильнее его подстегнула — общая выручка, по данным аналитического издания Gamesindustry.biz, достигла $174,9 млрд. Кинорынок, наоборот, заметно просел: в 2019 году по всему миру было продано билетов на $42,5 а в 2020-м — $12,4.

И здесь диверсификация контента, с прицелом на игровую индустрию, напрашивается сама собой. Особенно с учетом выхода нового поколения консолей, поддерживающих 4К-разрешение и кадровую частоту в 120 fps, которая со временем станет "золотым стандартом". Тем более, что существуют продукты, успешно заменяющие в этом вопросе кино. Речь не идет о хитах вроде Assassin's Creed или The Last of Us, рассчитанных на прохождение в одиночку. Кинотеатр, который обзавелся игровой приставкой, может, например, предложить компании снять зал для прохождения интерактивного кино.

Из лидеров этого жанра можно вспомнить свежую The Dark Pictures Anthology: Little Hope. Сюжет игрового ужастика представлен как незаконченная история с минимумом экшна. Каждый игрок может выбрать своего персонажа и уже за него решать, как поступать в разных ситуациях. От этого будет зависеть и ход сюжета, и концовка. Фактически, это фильм, в котором зритель решает, куда идти (в заброшенный музей или на кладбище), а также, кого спасать — ворчливую пожилую даму или заносчивого студента. К достоинствам игры для кинотеатрального формата можно отнести и тот факт, что ее прохождение занимает всего 5-7 часов и одного вечера на это вполне может хватить. Кинотеатр, в отсутствии крупных блокбастеров, только за счет одной компании, которая выбрала такое развлечение, может заработать 7500-8000 грн.

Учитывая, что активных действий в подобных играх не так уж много, а сюжеты действительно не уступают киношным, то за процессом могут наблюдать, например, 10 человек. И это может быть выгодно самим геймерам. Напомним, что по данным исследованиям аудиторской компании Nielsen 41% украинских геймеров тратит от 250 до 500 грн в месяц. Еще 30% — до 250 грн и 19% от 500 грн до тысячи. В итоге компания из десяти игроков, при желании, сможет раз в месяц снимать зал на два сеанса и наблюдать за игровым процессом на самых больших экранах в стране.

Тем более, что на руку сыграет стремительно растущий рынок игр. Если уж концентрироваться только на жанре интерактивного кино, то у той же Little Hope есть игра-предшественница — The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, где события разворачиваются уже не в маленьком захолустном городке, а на корабле-призраке. Или другой хоррор тех же разработчиков Until Dawn, в создании которого принимали участие такие звезды, как Рами Малек и Хайден Панеттьери. А если кому-то захочется чуть больше действий, то можно обратиться к другим примерам интерактивного кинематографа: приключенческой драме Heavy Rain, фантастическому триллеру об андроидах Detroit: Become Human или мистическому триллеру Beyond: Two Souls с Уильямом Дефо и Элиотом Пейджем в главных ролях.

Илья Требор, специально для Delo.ua

Источник фото: Depositphotos.