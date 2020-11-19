В Украине стартовало новое поколение приставок: почему далеко не все смогут в них сыграть?

Ноябрь 2020 года навсегда останется в истории игрового мира — в этом месяце две крупнейшие корпорации по производству консолей (Microsoft и Sony) представили игровые приставки следующего поколения. Американская Xbox Series X и ее несколько облегченная версия Series S поступили в продажу 10 ноября. А вот релиз основного конкурента Xbox — PlayStation 5 — производители разделили. США, Япония, Канада, Мексика, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея получили возможность купить PS5 12 числа, а остальной мир, включая Украину, — 19 ноября.

Журналисты Delo.ua выяснили, чем украинцев привлекает консольный гейминг, почему сегодня на нашем рынке доминирует японская PlayStation, насколько быстро первая партия этого игрового гаджета разошлась в нашей стране и когда ждать следующую.

Философия игрового процесса

Программист Николай Рожков из Киева, активный участник украинской группы энтузиастов "PlayStation Україна", долгое время играл исключительно на компьютере. В какой-то момент он решил предаться ностальгии, окунувшись в атмосферу культового файтинга Mortal Kombat. Ради такой цели решено было купить консоль. Выбор встал между Xbox и PlayStation 4, но детище Sony в конце концов победило.

"Потом консоль стояла около года и использовалась от случая к случаю — в основном во время игр с компанией. В 2017 году вышла Nier: Automata и я заново открыл для себя игровой процесс. Игра о порабощенной боевыми роботами Земле вызвала непередаваемое чувство, которое получаешь во время игры. И после этого уже были куплены другие приставки — Nintendo Wii, Wii U, Switch, Xbox 360, Xbox One и ещё куча старых консолей от Nintendo и Sega", — рассказал нам молодой человек.

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Однако его любимым игровым гаджетом остается PlayStation. Рожков объясняет, что в консоли от Microsoft чувствуется "прозападность". По его словам, Xbox пытаются сделать максимально мощной и производительной, продав пользователю полноценный компьютер в виде специализированного устройства. Такой подход Рожков сравнивает с философией американских "маскл каров" — класса автомобилей с большим объемом двигателя и огромной мощностью. В то же время японцы придерживаются концепции консоли, как специализированного устройства.

Подход заметен и в nextgen-консолях (от английского "next generation" — следующее поколение). Пока в Sony разрабатывали адаптивные кнопки, чтобы игрок чувствовал напряжение от нажатия курка и внедряли целую палитру тактильных ощущений, Microsoft сделала новый Xbox "на волосок" мощнее. Речь идет, например, о процессоре: хоть в обеих приставках и по восемь процессорных ядер Zen 2, детище Microsoft выдает частоту в 3,8 ГГц, тогда как Sony — 3,5 ГГц. Количество оперативной памяти у приставок одинаковое (16 гигабайт GDDR6), но Xbox обещает пропускную способность от 336 до 560 гигабайт в секунду, а PS — до 448. Наконец, по официальным данным жесткий диск Sony будет на 825 ГБ, а в Xbox Series X — на целый терабайт, с возможностью вставить карту расширения свободного места еще на терабайт.

Историческая преемственность и белые пятна на карте

Различия в философии игрового процесса — только одна из причин, почему в Украине PlayStation популярнее. Другая причина — японский бренд банально старше Xbox и присутствует на нашем рынке гораздо дольше. Так, первую PlayStation начали продавать в Европе в 1995 году, а Xbox — в 2002-м.

Веб-разработчик из Винницы Константин Кучер, например, именно поэтому оказался среди фанатов японской консоли. Он вспоминает, что в детстве у него была приставка на 8 бит, а потом сразу появилась PS1. И признается — после картриджных приставок, игры на Sony были больше похожи на интерактивное кино. Говорит Кучер и о том, почему предпочитает играть на консоле, а не на компьютере.

"Консоль для меня всегда будет в приоритете. Это специализированный геймерский девайс. При игре на компьютере всегда фоном идут переживания — а полностью ли игра совместима с моей конфигурацией? Потянет "железо" последний хит? Плюс, приятно вспомнить детство, взяв контроллер, который и спустя пятнадцать лет знакомо ложится в руки. Конечно, мышка иногда удобнее. Но управляя персонажем с помощью клавиатуры, никак не можешь до конца избавиться от мысли, что она предназначена не для этого. Контроллер — совсем другое дело. Эргономика, удобство, каждая кнопка под нужным пальцем", — объясняет он.

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Похожая история и у львовского звукорежиссера Сергея Владарского, который познакомился с консолью в 2015 году До этого он больше десяти лет играл на компьютере, но увидев во время ежегодной выставки индустрии компьютерных игр E3 трейлеры эксклюзивных игр на PS4 удержаться не смог. К тому времени Сергей устал от вечных проблем с драйверами, дополнительным софтом и совместимостью — ему просто хотелось играть в компании на удобном диване.

Владарский говорит о третьей причине, почему он предпочитает PS и не переходит на Xbox. Дело в том, что украинский рынок для консоли от Microsoft — белое пятно на карте. Приставка официально не представлена у нас в стране. Выход Series X и S пока ситуацию не изменил — несмотря на то, что с даты официального релиза прошло уже больше недели, купить в Украине ее нельзя. Как объяснили нам в пресс-службе сети "Фокстрот", у этого есть две причины: во-первых, сервисы Xbox не сертифицированы в Украине, что не позволяет полноценно пользоваться консолями; во-вторых — нет официального представительства в нашей стране и это усложняет возможность отстаивания интересов покупателей.

Болезненный спрос и ожидание второй партии

Cправедливости ради стоить отметить, что и PlayStation нового поколения 19 ноября сможет купить далеко не каждый украинец. Более того, даже во Франции или Великобритании с этим будут проблемы. Дело в том, что за месяц до начала продаж поползли слухи, что Sony планирует продавать свою консоль по схеме "одна единица — в одни руки" и исключительно по предварительным заказам. Корпорация "обернула" эту схему в историю о заботе — чтобы покупатели не заразились коронавирусом. Но инсайдеру упорно отмечали — причиной стал небывалый спрос.

А в конце октября генеральный директор Sony Interactive Джим Райан назвал спрос на PlayStation 5 "очень существенным", отметив — число предзаказов на нее за первые двенадцать часов сравнялось с числом предзаказов на PS4 за первые двенадцать недель! Он не назвал конкретных цифр, но по данным отчетов компании продажи PlayStation 4 в США преодолели рубеж в миллион штук спустя сутки после релиза, а за три месяца во всем мире продали больше 5 миллионов приставок. Конечно, есть два важных нюанса: запуск четвертой серии консолей не сопровождался мировой пандемией, а сама PS4 сегодня считается самой популярной приставкой за всю историю гейминга — к лету 2020 года было продано 114 миллионов штук. И все же, Райан настаивал: "Может случиться и так, что не все, кто хочет купить PS5 в день старта продаж, смогут найти консоль в рознице".

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Вскоре оказалось, что топ-менеджер корпорации совсем не шутил. Например, ирландская сеть магазинов GameStop разослала письма всем предзаказавшим консоль клиентам, отметив — приставку придется ждать до следующего года. О возможных сложностях своих клиентов предупредил даже Amazon.

В Украине ситуация аналогичная — сегодня на сайтах крупных сетей можно купить только новый контроллер или игры. Сама приставка уже давно недоступна даже к предзаказу. "По нашей информации, первая партия консолей Sony PS5 в Украину составила около 1500 штук. Украинские покупатели выкупили ее по предзаказу, буквально за 2 часа", — рассказали нам в том же "Фокстроте".

Подтверждают ажиотаж и в другой сети, АЛЛО. По их данным, следующую партию стоит ждать в декабре этого года. И это еще оптимистичный сценарий — в "Фокстроте" говорят, что точные даты поставки второй партии пока неизвестны, но появиться консоли могут чуть ли не в феврале следующего года. И даже это еще не все проблемы. Накануне старта продаж в Украине, 18 ноября, пресс-служба маркетплейса Rozetka.ua отметила — все, кто успел оформить предварительный заказ смогут забрать своей девайс, как только он прибудет в магазин. Конкретная дата зависит от места нахождения покупателя, но произойдет это не раньше 21-24 ноября.

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Конечно, к такой ситуации привел не только глобальный карантин — кроме всего прочего, Sony пока с осторожностью относится к украинскому рынку. Об этом говорят и цифры: вся партия новых консолей в Украине едва составила 1500 штук, в то время как полноценными ее обладателями в Японии за первые четыре дня стали 118 тысяч человек (без учета необработанных предзаказов). Конечно, это родина самой приставки и одна из приоритетных территорий, но здесь можно привести и другой пример — представительство PlayStation в Украине появилось только в 2020 году.

Хотя украинские геймеры не унывают: они, в большинстве своем, пока не планируют сломя голову бежать в магазины за новым гаджетом. Например, Валадарский отмечает — он купит PS5, но точно не первой ревизии. Кучер также говорит, что подождет стабильной и исправленной версии. Традиционно первые партии работают совсем не идеально: зависают, перегреваются и быстро ломаются. Например, один из блогеров канала ACG в YouTube уже сообщил о поломке — консоль перестала работать после того, как он подсоединил к ней внешний накопитель для теста. Устройства с дефектом производитель заменит, но неприятный осадок после отсрочки уже купленного следующего поколения приставок никуда не денется.

Илья Требор, специально для Delo.ua