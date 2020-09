Семь миллиардов долларов наличными: как Microsoft вступила в новую фазу войны с Sony

В ноябре 2020 года игровой рынок ждут заметные изменения — две самые популярные игровые приставки в мире (Xbox и PlayStation) представят новое поколение консолей. Уже сейчас между ними разгорается активная фаза противостояния, которая в скором времени может заметно изменить ландшафт индустрии с доходом в $160 млрд.

Японская корпорация Sony анонсировала PlayStation 5 еще в марте, выдавая по крупице новой информации каждый месяц. В июне, на онлайн-презентации Future of Gaming, компания впервые показала приставку следующего поколения и рассказала о ее особенностях. Помимо новых мощностей, основную ставку разработчики сделали на иммерсивность. Новый джойстик, например, помимо уже привычных микрофона, датчика движения и динамика будет оснащен тактильной технологией и адаптивными кнопками. В Sony обещают, что пользователь почувствует даже малейшие изменения в игре и сможет глубоко погрузиться в процесс.

Кроме того, геймерам представили и первые игры для PS5: Spider-Man: Miles Morales — продолжение эксклюзивного хита о Человеке-пауке; Ratchet&Clank: Rift Apart — новый эпизод о классических персонажах Sony; Project Athia от компаний Square Enix, завершение серии Hitman и Deathloop, шутер в котором можно манипулировать временем.

Но уже через месяц компания Microsoft, производящая Xbox, нанесла ответный удар, позволив детально рассмотреть свою новую консоль Xbox Series X и ее облегченную версию Xbox Series S. В серии X, например, при одинаковой с PS5 стоимостью ($499), будет слегка мощнее процессор. В обоих приставках будет по восемь процессорных ядер Zen 2, но у детища Microsoft обещают частоту в 3,8 ГГц (а при работе на 16 потоков — 3,66 ГГц), тогда как у Sony этот показатель будет до 3,5 ГГц.

Мощность и производительность графических процессоров — практически одинаковая для обоих устройств. При этом, у приставок одинаковое же и количество оперативной памяти (16 гигабайт GDDR6), но Xbox обещает пропускную способность от 336 до в 560 гигабайт в секунду, а PS — до 448. Наконец, на жесткий диск Sony влезет 825 ГБ, а в Xbox Series X — 1 терабайт с возможностью вставить карту расширения свободного места еще на терабайт. Правда в PlayStation скорость чтения будет выше: 5,5 против 2,4 гигабайт в секунду (для сжатых данных у приставки Microsoft этот показатель — 4,8 гигабайт в секунду).

Но даже не в технических характеристиках нового Xbox кроется угроза для PS. Речь скорее о появлении на рынке Series S, младшей сестры Series X. Эта модель будет не такой мощной: частота графического процессора — 1,5 ГГц, а производительность — 4 терафлопс (у конкурентов — 10,3 триллиона операций в секунду); 10 Гбайт памяти GDDR6 вместо 16-ти, а помещаться на жестком диске будет 512 гигабайт вместо терабайта. Но цена Xbox Series S составит $299, что на сто долларов дороже даже PlayStation 5 Digital Edition (она не будет поддерживать Blu-ray диски). Аналитики игрового рынка отмечают — это едва ли не впервые консоль выходит одновременно со своей усеченной версией и именно такой ход может склонить многих геймеров в сторону Xbox.

Стоит также отметить, что по данным инсайдера с ником Dusk Golem, даже Xbox Series X будет продаваться в убыток, а разницу Microsoft планируют вернуть на продаже Game Pass. Он, за фиксированную абонплату, даст доступ к целой библиотеке игр. Сейчас, например, на Xbox Game Pass подписаны уже 15 миллионов человек, а с 10 ноября все игры, которые входят в подписку EA Play будут также частью подписки Xbox.

В такой ситуации Sony пришлось искать варианты, чтобы перебить предложение конкурента. И 16 сентября, во время трансляции PlayStation 5 Showcase, корпорация представила такой вариант. Во время онлайн-мероприятия она назвала конкретные даты выхода новой консоли (в США, Японии Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее выйдет 12 ноября 2020 года, а во всем остальном мире — 19 ноября) и представила игры, которые войдут в стартовую линейку (Spider-Man: Miles Morales, ремейк Demon's Souls, Sackboy: A Big Adventure, Astro's Playroom и Destruction All-Stars).

Но самой важной новостью стал тот факт, что на старте продаж подписчики PS Plus бесплатно получат сразу 18 игр. Среди них, например, будут такие хиты, как Uncharted 4: A Thief's End, God of War, Mortal Kombat X, The Last of Us Remastered, Batman Arkham Knight и Detroit Become Human. Поклонники консольных игр стали ждать, чем сможет перебить Xbox такое "жирное" предложение. Оказалось, что у конкурента Sony был припасен козырь в рукаве.

Ответный выстрел Microsoft сделали в понедельник, 21 сентября, купив ZeniMax, контролирующую суперпопулярного издателя компьютерных игр Bethesda Softworks и и ее студию Bethesda Game Studios. Сумма сделки составила $7,5 млрд, а выплатит Microsoft эти деньги наличными.

Почему этот актив настолько важен? Xbox при покупке ZeniMax Media получила контроль над всеми ее дочерними компаниями, а число сотрудников игрового подразделения Microsoft выросло на 2300 человек. Помимо Bethesda Game Studios теперь в активе компании такие студии как, например, id Software, Arkane и MachineGames. Это дает право собственности на такие хитовые серии игр как Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, Dishonored и Prey. И все они попадут в библиотеку Xbox Game Pass.

"Microsoft — отличный партнер, который предлагает доступ к ресурсам, что сделают нас лучшим издателем и разработчиком. Мы думаем, что благодаря этому вы сможете играть в лучшие игры. Проще говоря, мы считаем, что изменения — важная часть улучшения. Мы верим в то, что сможем таким образом стать лучше. Чтобы вводить новшества. Расти", — отметил один из вице-президентов Вethesda Пит Хайнс.

Покупка, по мнению аналитиков, стала удачной для Microsoft. Например, аналитики из DFC Intelligence посчитали удивлены низкой ценой и отмечают, что у ZeniMax Media есть "широкий спектр классических IP, которые обладают значительным долгосрочным потенциалом".

Сделка завершится во второй половине 2021, а Xbox получит в своих руки все ресурсы, чтобы в 2022-2023 годах регулярно выпускать крупные эксклюзивные игры, способные конкурировать с ААА-проектами PlayStation. Правда, в этой истории все еще остается место для интриги — пока неизвестно, будут ли доступны после завершения сделки игры Вethesda на PS5 или Microsoft оставит их только для своей консоли. А также чем, в следующий раз, ответить японская корпорация.