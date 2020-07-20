Стало известно, когда Microsoft запустит облачный сервис Project xCloud

Компания Microsoft подтвердила, что облачный сервис Project xCloud запустится в сентябре этого года в нескольких странах.

Как передает 3DNews, потоковая служба на базе платформы Azure будет включена в подписку Xbox Game Pass Ultimate.

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По словам главы Xbox Фила Спенсера, Microsoft в дальнейшем планирует расширить охват Project xCloud как с точки зрения бизнес-моделей, так и платформ. Сейчас сервис нацелен на мобильные устройства, но конечная цель состоит в том, чтобы транслировать игры на любой экран, как это происходит с музыкой и видео сейчас.

"Со временем мы продолжим расширять стриминг как часть платформы, и позволим играть в ваши игры, которые не являются частью подписки. На запуске мы поместим сервис в Ultimate без дополнительной платы. Мы думаем, что это хорошая аудитория для старта, и что она играет во многие игры", — рассказал Спенсер.

Глава Xbox также подтвердил, что Project xCloud не является официальным названием сервиса.

"Это не официальное название, однако вы должны думать об этом как о стриминге Game Pass или Xbox, что-то вроде этого. У нас пока нет окончательного названия, но оно будет не Project xCloud", — отметил топ-менеджер.

Спенсер добавил, что в августе или сентябре Microsoft уточнит, какие мобильные устройства будут поддерживать Project xCloud на запуске.

Напомним, китайский гигант онлайн-коммерции Alibaba планирует инвестировать в течение ближайших трех лет $28,2 млрд в свое подразделение облачных сервисов