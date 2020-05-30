IT и Телеком 1 час назад

Вместо журналистов — искусственный интеллект: Microsoft увольняет редакторов MSN

Сотрудников PA Mediа заменят алгоритмы, которые будут выбирать и редактировать заметки

Фото: Guardian Фото: Guardian
Фото: Guardian

Американская корпорация Microsoft решила не продлевать контракты 27 сотрудников британского агентства PA Mediа (Великобритания), которые занимаются новостями на портале MSN (Microsoft Network), сообщает Guardian.

По информации издания, сотрудников PA Mediа заменят специальные алгоритмы, которые будут выбирать и редактировать заметки.

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Издание отмечает, что на MSN нет оригинального контента, новостная лента состоит из текстов из разных изданий, отредактированных под формат портала.

При этом, решение, аналогичное принятому в Великобритании, затронет команды, работающие на Microsoft, и в других странах.

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В корпорации уточнили, что этот процесс не связан с последствиями пандемии коронавируса.

В издании отмечают, что подобно другим новостным организациям, PA Media столкнулась с серьезными финансовыми проблемами и вынуждена была уволить некоторых сотрудников . Компания вышла за пределы своего традиционного бизнеса информационных агентств, недавно купив имиджевый бизнес Alamy незадолго до того, как пандемия разрушила медиаиндустрию.

"Мы находимся в процессе свертывания команды Microsoft, работающей в PA, и делаем все возможное, чтобы поддержать заинтересованных лиц. Как и все компании, мы регулярно оцениваем наш бизнес. Это может привести к увеличению инвестиций в некоторых сферах и свертыванию в других. Эти решения не являются результатом нынешней пандемии", — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что китайский гигант онлайн-коммерции Alibaba планирует инвестировать в течение ближайших трех лет $28,2 млрд в свое подразделение облачных сервисов.

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