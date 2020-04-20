IT и Телеком 1 час назад

Alibaba инвестирует в "облачные" технологии более $28 млрд

Alibaba является крупнейшим провайдером облачных вычислений по доле рынка в Китае, однако ему все же не удалось опередить мировых гигантов Amazon и Microsoft

Alibaba инвестирует в "облачные" технологии более $28 млрд Alibaba инвестирует в "облачные" технологии более $28 млрд
Фото: CNBS

Китайский гигант онлайн-коммерции Alibaba планирует инвестировать в течение ближайших трех лет $28,2 млрд в свое подразделение облачных сервисов, сообщает CNBC.

В заявлении компании говорится, что она потратит средства на разработку полупроводников и операционных систем, а также на создание инфраструктуры своего центра обработки данных. Пандемия COVID-19 создала дополнительный стресс для экономики в целом по секторам, но также заставила нас уделять больше внимания цифровой экономике, — заявил президент Alibaba Cloud Intelligence Джефф Чан.

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По данным Synergy Research, Alibaba является крупнейшим провайдером облачных вычислений по доле рынка в Китае, однако ему все же не удалось опередить мировых гигантов Amazon и Microsoft, несмотря на свою международную известность.

Последние инвестиции могут помочь компании расширить свою продуктовую и клиентскую базу, особенно на международных рынках, особенно на фоне того, что компания намерена конкурировать с Amazon и Microsoft.

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Между тем, в Китае Alibaba сталкивается с растущей конкуренцией в облачном пространстве со стороны конкурента по е-коммерции JD.com.

В связи с этим, Alibaba прилагает все усилия для развития "облаков". Аналитики считают, что именно эта отрасль станет критически важной в будущем, несмотря на то, что сейчас на нее приходится всего 7% от общего дохода компании.

Как отмечает Reuters, облачное подразделение Alibaba является одной из самых быстрорастущих компаний. Выручка в четвертом квартале выросла на 62% до 10,7 млрд юаней, впервые за один квартал она превысила 10 млрд юаней.

По данным исследовательской компании Canalys, в четвертом квартале технологический гигант занял 46,4% облачного рынка Китая. Tencent Cloud и Baidu Cloud, которые также столкнулись с ростом спроса на свои продукты, заняли 18% и 8,8% рынка соответственно.

В течение первого квартала облачное подразделение Alibaba также помогло правительству Ханчжоу в создании и развертывании цифровой системы мониторинга состояния здоровья, которая оценивает воздействие вируса с использованием кодов красного, желтого и зеленого цветов. Позднее система была развернута по всей стране.

Напомним китайский интернет-гигант Alibaba стал крупнейшей по капитализации компанией Азии, а в мире она занимает седьмое место по стоимости.

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