Экономика 20 минут назад

Alibaba выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса китайским компаниям

Деньги будут направлены для кредитной поддержки предприятий, пострадавших от падения спроса или прерывания бизнеса

Alibaba выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса китайским компаниям Alibaba выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса китайским компаниям
Фото: Investory.News

Финансовое подразделение Alibaba Group через платформу онлайн-банкинга MYBank проведет льготное кредитование китайских компаний, расположенных в провинции Хубэй и наиболее пострадавших от вспышки инфицирования коронавирусом.

Как сообщает "УкрСтрахование" со ссылкой на Reuters, Ant Financial заявила о выделении 20 млрд юаней ($2,86 млрд) в виде займов на льготных условиях сроком на 12 месяцев.

Согласно Ant Financial, эта сумма будет направлена для кредитной поддержки предприятий, пострадавших от падения спроса или прерывания бизнеса. Заемщики смогут в течение трехмесячного срока пользоваться кредитом по ставке 0% годовых. Последующие 9 месяцев пользования кредитными средствами будут предоставлены с дисконтом 20%.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме этого, крупнейший китайский холдинг отменил оплату за пользование торгово-розничной онлайн-платформой Tmail в течение первых 6 месяцев 2020 года, а также сообщил о создании фонда на сумму 1 млрд юаней для поддержки ресторанов, логистических и компаний-поставщиков услуг.

Читайте также:
Китай запретил компании Foxconn перезапуск производства цифровой техники

Ранее министерство финансов Китая приняло решение выделить более $10 млрд для обеспечения регионов необходимыми финансами и средствами лечения и защиты от инфицирования.

Ранее Hyundai объявил, что вынужден будет остановить производство на заводах в Южной Корее из-за вспышки коронавируса. Причиной такого решения стало отсутствие определенных комплектующих, которые компания обычно получала из Китая.

Кроме того, корпорация Apple прекратила осуществлять розничные продажи своей продукции на территории Китая из-за распространения нового коронавируса. Эта мера будет действовать до 10 февраля. В частности компания закрывает все свои корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковом Китае.

Добавим, что компания Google временно закрывает все свои офисы в Китае, Гонконге и Тайване из-за коронавируса. Сотрудникам компании порекомендовали выехать из страны и работать удаленно как минимум 2 недели.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Еще у одного украинца на судне Diamond Princess обнаружили коронавирус
Еще у одного украинца на судне Diamond Princess обнаружили коронавирус
Смартфоны Xiaomi и Redmi оборудовали датчиками коронавируса
Смартфоны Xiaomi и Redmi оборудовали датчиками коронавируса
В Минздраве рассказали о судьбе украинца, заразившегося китайским коронавирусом
В Минздраве рассказали о судьбе украинца, заразившегося китайским коронавирусом
Загрузка...
Новое видео
Бизнес с мужем, искусство и знакомство с Черняком. Марина Авдеева / WOMO

Новости дня

  1. На Банковой малый бизнес распродает свою продукцию из-за "драконовских" законов (ФОТО)

  2. Цены на турецкие томаты в Украине за неделю упали почти на 40%

  3. В Минздраве рассказали о судьбе украинца, заразившегося китайским коронавирусом

  4. Миллиард долларов онлайн и миллионы евро инвестиций: год работы закона "О валюте"

  5. Mercedes-Benz планирует уволить 15 тысяч сотрудников

Загрузка...