Alibaba выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса китайским компаниям

Финансовое подразделение Alibaba Group через платформу онлайн-банкинга MYBank проведет льготное кредитование китайских компаний, расположенных в провинции Хубэй и наиболее пострадавших от вспышки инфицирования коронавирусом.

Как сообщает "УкрСтрахование" со ссылкой на Reuters, Ant Financial заявила о выделении 20 млрд юаней ($2,86 млрд) в виде займов на льготных условиях сроком на 12 месяцев.

Согласно Ant Financial, эта сумма будет направлена для кредитной поддержки предприятий, пострадавших от падения спроса или прерывания бизнеса. Заемщики смогут в течение трехмесячного срока пользоваться кредитом по ставке 0% годовых. Последующие 9 месяцев пользования кредитными средствами будут предоставлены с дисконтом 20%.

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Кроме этого, крупнейший китайский холдинг отменил оплату за пользование торгово-розничной онлайн-платформой Tmail в течение первых 6 месяцев 2020 года, а также сообщил о создании фонда на сумму 1 млрд юаней для поддержки ресторанов, логистических и компаний-поставщиков услуг.

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Ранее министерство финансов Китая приняло решение выделить более $10 млрд для обеспечения регионов необходимыми финансами и средствами лечения и защиты от инфицирования.

Ранее Hyundai объявил, что вынужден будет остановить производство на заводах в Южной Корее из-за вспышки коронавируса. Причиной такого решения стало отсутствие определенных комплектующих, которые компания обычно получала из Китая.

Кроме того, корпорация Apple прекратила осуществлять розничные продажи своей продукции на территории Китая из-за распространения нового коронавируса. Эта мера будет действовать до 10 февраля. В частности компания закрывает все свои корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковом Китае.

Добавим, что компания Google временно закрывает все свои офисы в Китае, Гонконге и Тайване из-за коронавируса. Сотрудникам компании порекомендовали выехать из страны и работать удаленно как минимум 2 недели.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.