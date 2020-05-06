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В мире 1 час назад

Почти половину постов о COVID-19 пишут боты — генсек ООН

40% постов, касающихся COVID-19, были генерированы ботами — автоматическими программами, замаскированными под конкретных людей

Почти половину постов о COVID-19 пишут боты — генсек ООН Почти половину постов о COVID-19 пишут боты — генсек ООН
Антониу Гуттериш. Фото: EuroNews

Около 40% постов в интернете о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 созданы при участии автоматических программ-ботов.

Как показали результаты недавнего анализа одной из крупнейших платформ соцсетей, 40% постов, касающихся COVID-19, были генерированы ботами — автоматическими программами, замаскированными под конкретных людей.

Кратко и по делу в Telegram

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, руководители многих платформ соцсетей осознали собственную ответственность и обязались распространять контент, основанный на фактической информации, и противостоять дезинформации, в том числе удалять потенциально опасные посты.

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Гутерриш отметил, что лекарством от этой пандемии дезинформации служат новости и аналитические материалы, опирающиеся на факты. А это возможно только при наличии свободной и независимой прессы.

Чиновник подчеркнул, что правительствам и международным организациям принадлежит важная роль в распространении фактической информации и научных данных. Но они не могут заменить СМИ в том, чтобы предоставлять широкой публике достоверный контент и противостоять слухам и дезинформации.

"Я призываю правительства и руководителей любого уровня сделать все возможное, чтобы защитить журналистов и работников СМИ, укрепить свободу прессы — не только во время пандемии, но и после нее — обратился Антониу Гутерриш к правительствам.

Он заверил их в полной поддержке ООН и напомнил о том, что вместе с различными онлайн-платформами в Организации запустили инициативу, цель которой — вытеснить из цифрового пространства ложь и дезинформацию и заполнить ее фактами и научными данными.

Напомним, американская компания Facebook запретит в одноименной социальной сети рекламу продуктов, предлагающих какие-либо способы лечения или предотвращения вспышки коронавируса, а также все сообщения, которые создают панику.

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