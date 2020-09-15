IT и Телеком 60 минут назад

Владельцы соцсети TikTok отказались от сделки с Microsoft

В качестве покупателя американского сегмента TikTok ее владелец выбрал корпорацию Oracle

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok, отказалась продавать американский сегмент мобильного приложения корпорации Microsoft.

Об этом говорится в заявлении Microsoft.

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"ByteDance сообщила нам, что не продаст Microsoft американский сегмент TikTok. Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok, и национальные интересы (США) в сфере безопасности при этом оказались бы под защитой", — сообщила Microsoft.

Указано, что в качестве покупателя американского сегмента TikTok ее владелец выбрал корпорацию Oracle.

"Согласно предложенной сделке, Oracle станет технологическим партнером ByteDance и возьмет на себя управление пользовательскими данными TikTok в США", — сообщает Reuters.

Известно, что Oracle также ведет переговоры о приобретении доли в американских активах сервиса.

"Неясно, одобрит ли предложенную сделку (президент США Дональд) Трамп, который хочет, чтобы американская технологическая компания владела большей частью TikTok в Соединенных Штатах", — отмечает агентство.

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Напомним, 7 августа 2020 года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ "о борьбе с угрозой TikTok", который обязывает американские компании в течение 45 дней прекратить операции с компанией-владельцем приложения ByteDance.

Также президент США заявлял, что если до 15 сентября TikTok не будет продан американской компании — работа приложения в стране будет прекращена.

8 августа стало известно, что американская компания готова купить TikTok в четырех странах.

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24 августа стало известно, что TikTok обжаловал в суде указ Трампа.

27 августа генеральный директор компании TikTok Кевин Майер заявил об отставке на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.

28 августа американская торговая сеть объединилась с Microsoft для покупки TikTok.

Ранее сообщалось, что американская компания Twitter провела предварительные переговоры с TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о возможном приобретении.

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