IT и Телеком 50 минут назад

Аналог ТікTок: YouTube запустил сервис коротких видео Shorts

Сначала новое приложение будет доступно в Индии, но позже появится и в других странах

Логотип YouTube Shorts. Фото: YouTube Логотип YouTube Shorts. Фото: YouTube
Логотип YouTube Shorts. Фото: YouTube

Стриминговая платформа YouTube объявила о запуске нового сервиса для создания коротких видео, который называется YouTube Shorts.

По сути, это аналог популярного китайского приложения TikTok, сообщается в блоге американской компании.

Кратко и по делу в Telegram

"Мы рады сообщить о создании YouTube Shorts — нового сервиса для коротких видеороликов прямо на платформе YouTube", — говорится в сообщении.

Указано, что, как и в популярном приложении TikTok, пользователи смогут делиться короткими видео длительностью до 15 секунд.

При этом к видео также можно добавлять музыку, эффекты и небольшой монтаж. В частности, можно редактировать, регулировать скорость, смонтировать несколько роликов в один, наложить музыку из библиотеки и прочее.

Предполагается, что в ближайшие дни YouTube Shorts запустят только для устройств на Android в Индии, где в конце июня 2020 года власти запретили TikTok из-за обострения отношений с Китаем.

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Пока сервис находится на стадии ранней бета-версии. YouTube хочет его протестировать и собрать отзывы, чтобы исправить ошибки.

В дальнейшем Shorts сделают доступным в других странах и на iOS-устройствах. Конкретные даты запуска пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что американская компания Twitter провела предварительные переговоры с TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о возможном приобретении.

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