IT и Телеком 1 час назад

Twitter ведет переговоры о приобретении TikTok

Twitter почти наверняка потребуется помощь других инвесторов, если компания решится приобрести долю в TikTok

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Американская компания Twitter провела предварительные переговоры с TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о возможной приобретении. 

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на Bloomberg

Кратко и по делу в Telegram

По данным WSJ, компания заинтересована только в американском сегменте соцсети TikTok.

Как отмечает издание, Twitter почти наверняка потребуется помощь других инвесторов, если компания решится приобрести долю в TikTok, так как рыночная капитализация Twitter близка к $29 млрд, а цена за успешную соцсеть может достигать $30 млрд.

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В ответ просьбу прокомментировать переговоры с Twitter, представитель TikTok заявил, что компания не комментирует "рыночные слухи"

Перед этим телеканал CNBC ранее сообщал, что компания Microsoft также рассматривает возможность покупки TikTok и готова заплатить от $10 млрд до $30 млрд.

Напомним, Президент США Дональд Трамп планирует запретить работу социальной платформы TikTok на территории страны. Американский лидер опасается, что соцсеть будет собирать данные об американских пользователях и передавать их китайским властям.

Ранее власти США начали расследование в отношении онлайн-сервиса для создания видео и обмена сообщениями TikTok. В частности, они хотят выяснить, передает ли сервис собранные данные властям КНР.

 

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