IT и Телеком 40 минут назад

Трамп решил запретить TikTok в США — Microsoft приостановила покупку соцсети

Глава США опасается, что соцсеть будет собирать данные об американских пользователях и передавать их китайским властям

Китайская соцсеть TikTok. Фото: Getty Images Китайская соцсеть TikTok. Фото: Getty Images
Китайская соцсеть TikTok. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп планирует запретить работу социальной платформы TikTok на территории страны.

Об этом он сказал на борту самолета Воздушных сил США, сообщает The Hill.

Кратко и по делу в Telegram

Американский лидер заявил, что может использовать экономические рычаги воздействия или свои исполнительные полномочия, чтобы запретить эту соцсеть.

Он также заявил, что не поддерживает приобретение TikTok американскими компаниями.

Перед этим в ряде СМИ, в частности Reuters и Bloomberg, появились сообщения о том, что Microsoft (компания с США) ведет переговоры о покупке TikTok у пекинской компании ByteDance.

Издание указывает, что Трамп опасается, что соцсеть будет собирать данные об американских пользователях и передавать их китайским властям.

Представитель TikTok отреагировал на заявление Трампа и напомнил, что соцсетью пользуются более 100 млн американцев, а также 1000 человек работает в команде TikTok в США.

Как сообщает Reuters со ссылкой на 2 источника, китайский ByteDance решил разделить бизнес и продать часть в США, чтобы соцсеть не закрыли.

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В свою очередь компания Microsoft приостановила переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok. На это повлияли слова президента США Дональда Трампа, который заявил о возможности запрета социальной сети, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По информации издания, переговоры могут возобновиться в случае, если администрация Трампа объяснит свою позицию по соцсети.

Напомним, 11 июля руководство компании Amazon выпустило распоряжение для сотрудников удалить приложение TikTok из всех устройств, имеющих доступ к корпоративной почте. Потом, правда, заявили, что приказ был ошибочным.

29 июля руководитель TikTok Кевин Майер объявил об открытии своих алгоритмов для специалистов: так они смогут отслеживать модерацию контента в реальном времени и убедиться, что "китайское происхождение" компании не несет угрозы для пользователей соцсети.

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Ранее TikTok и еще 58 китайских приложений запретила Индия на фоне роста напряженности между двумя странами. Поводом к этому стал инцидент на спорной приграничной территории, в результате которого погибли, по меньшей мере, 20 индийских военных.

TikTok — это созданный в 2017 году проект китайского стартапа ByteDance, соцсеть с короткими видео (15-60 секунд) с музыкой на самые разные темы. В основном ею пользуется молодежь.

TikTok является одной из самых популярных платформ в мире: только за март 2020 года, по данным портала SensorTower, ее загрузили 65 млн людей в мире. В целом же с момента создания ее установили более 2 млрд раз.

Напомним, власти США начали расследование в отношении онлайн-сервиса для создания видео и обмена сообщениями TikTok. В частности, они хотят выяснить, передает ли сервис собранные данные властям КНР.

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