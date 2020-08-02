Трамп решил запретить TikTok в США — Microsoft приостановила покупку соцсети

Президент США Дональд Трамп планирует запретить работу социальной платформы TikTok на территории страны.

Об этом он сказал на борту самолета Воздушных сил США, сообщает The Hill.

Американский лидер заявил, что может использовать экономические рычаги воздействия или свои исполнительные полномочия, чтобы запретить эту соцсеть.

Он также заявил, что не поддерживает приобретение TikTok американскими компаниями.

Перед этим в ряде СМИ, в частности Reuters и Bloomberg, появились сообщения о том, что Microsoft (компания с США) ведет переговоры о покупке TikTok у пекинской компании ByteDance.

Издание указывает, что Трамп опасается, что соцсеть будет собирать данные об американских пользователях и передавать их китайским властям.

Представитель TikTok отреагировал на заявление Трампа и напомнил, что соцсетью пользуются более 100 млн американцев, а также 1000 человек работает в команде TikTok в США.

Как сообщает Reuters со ссылкой на 2 источника, китайский ByteDance решил разделить бизнес и продать часть в США, чтобы соцсеть не закрыли.

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В свою очередь компания Microsoft приостановила переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok. На это повлияли слова президента США Дональда Трампа, который заявил о возможности запрета социальной сети, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По информации издания, переговоры могут возобновиться в случае, если администрация Трампа объяснит свою позицию по соцсети.

Напомним, 11 июля руководство компании Amazon выпустило распоряжение для сотрудников удалить приложение TikTok из всех устройств, имеющих доступ к корпоративной почте. Потом, правда, заявили, что приказ был ошибочным.

29 июля руководитель TikTok Кевин Майер объявил об открытии своих алгоритмов для специалистов: так они смогут отслеживать модерацию контента в реальном времени и убедиться, что "китайское происхождение" компании не несет угрозы для пользователей соцсети.

Ранее TikTok и еще 58 китайских приложений запретила Индия на фоне роста напряженности между двумя странами. Поводом к этому стал инцидент на спорной приграничной территории, в результате которого погибли, по меньшей мере, 20 индийских военных.

TikTok — это созданный в 2017 году проект китайского стартапа ByteDance, соцсеть с короткими видео (15-60 секунд) с музыкой на самые разные темы. В основном ею пользуется молодежь.

TikTok является одной из самых популярных платформ в мире: только за март 2020 года, по данным портала SensorTower, ее загрузили 65 млн людей в мире. В целом же с момента создания ее установили более 2 млрд раз.

Напомним, власти США начали расследование в отношении онлайн-сервиса для создания видео и обмена сообщениями TikTok. В частности, они хотят выяснить, передает ли сервис собранные данные властям КНР.