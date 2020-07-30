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30 минут назад

TikTok выделил $200 млн для начинающих видеомейкеров

Уже с августа американские авторы смогут подать заявку на получение гранта из общей суммы в качестве поддержки своего "инновационного" контента

Мобильное приложение TikTok. Фото: Getty Images Мобильное приложение TikTok. Фото: Getty Images
Мобильное приложение TikTok. Фото: Getty Images

Популярное мобильное приложение TikTok запускает собственную программу финансирования начинающих создателей видео стоимостью $200 млн.

Об этом сообщает news.am.

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"Ванесса Паппас, которая управляет операциями TikTok в США, объяснила, что, начиная с августа, американские авторы смогут подать заявку на получение гранта из общей суммы в качестве поддержки своего "инновационного" контента", — говорится в сообщении.

Предполагается, что фонд будет полностью распределен до конца 2021 года, а после сумма выплат может вырасти.

Указано, что создатели могут подать заявку и пройти квалификацию на получение гранта.

При этом авторам должно быть больше 18 лет, и их контент должен отвечать определенным "базовым показателям для подписчиков".

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Ранее власти США начали расследование в отношении онлайн-сервиса для создания видео и обмена сообщениями TikTok. В частности, они хотят выяснить, передает ли сервис собранные данные властям КНР.

А генеральный директор и соучредитель Reddit Стив Хаффман назвал TikTok "паразитическим" из-за опасений по поводу конфиденциальности.

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