TikTok выделил $200 млн для начинающих видеомейкеров

Популярное мобильное приложение TikTok запускает собственную программу финансирования начинающих создателей видео стоимостью $200 млн.

Об этом сообщает news.am.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Ванесса Паппас, которая управляет операциями TikTok в США, объяснила, что, начиная с августа, американские авторы смогут подать заявку на получение гранта из общей суммы в качестве поддержки своего "инновационного" контента", — говорится в сообщении.

Предполагается, что фонд будет полностью распределен до конца 2021 года, а после сумма выплат может вырасти.

Указано, что создатели могут подать заявку и пройти квалификацию на получение гранта.

При этом авторам должно быть больше 18 лет, и их контент должен отвечать определенным "базовым показателям для подписчиков".

Читайте также: В США задумались над блокировкой популярной соцсети TikTok

Ранее власти США начали расследование в отношении онлайн-сервиса для создания видео и обмена сообщениями TikTok. В частности, они хотят выяснить, передает ли сервис собранные данные властям КНР.

А генеральный директор и соучредитель Reddit Стив Хаффман назвал TikTok "паразитическим" из-за опасений по поводу конфиденциальности.