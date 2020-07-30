TikTok выделил $200 млн для начинающих видеомейкеров

Популярное мобильное приложение TikTok запускает собственную программу финансирования начинающих создателей видео стоимостью $200 млн.
Об этом сообщает news.am.
"Ванесса Паппас, которая управляет операциями TikTok в США, объяснила, что, начиная с августа, американские авторы смогут подать заявку на получение гранта из общей суммы в качестве поддержки своего "инновационного" контента", — говорится в сообщении.
Предполагается, что фонд будет полностью распределен до конца 2021 года, а после сумма выплат может вырасти.
Указано, что создатели могут подать заявку и пройти квалификацию на получение гранта.
При этом авторам должно быть больше 18 лет, и их контент должен отвечать определенным "базовым показателям для подписчиков".
Ранее власти США начали расследование в отношении онлайн-сервиса для создания видео и обмена сообщениями TikTok. В частности, они хотят выяснить, передает ли сервис собранные данные властям КНР.
А генеральный директор и соучредитель Reddit Стив Хаффман назвал TikTok "паразитическим" из-за опасений по поводу конфиденциальности.