В США задумались над блокировкой популярной соцсети TikTok

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США "безусловно рассматривают" возможность ввести запрет на применение китайских соцсетей, включая популярный у подростков TikTok.

Об этом сообщает Reuters.

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"Не хочу опережать президента, но это то, что мы рассматриваем", — отметил он в одном из своих интервью.

Отметим, что ранее американские законодатели уже высказывали опасения по поводу того, как TikTok обрабатывает данные пользователей. Их, в частности, тревожат китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР. Приложение, которое недоступно в Китае, но базируется в КНР (компания ByteDance), старается избегать упоминаний о своих китайских корнях, апеллируя к глобальной аудитории.

Напомним, что ранее генеральный директор и соучредитель Reddit Стив Хаффман назвал TikTok "паразитическим" из-за опасений по поводу конфиденциальности.

"Возможно, потом я об этом пожалею, но я не смогу даже приблизиться к такому уровню мышления. Потому что я смотрю на это приложение как на что-то фундаментально паразитическое, оно постоянно подслушивает, а технология сбора цифровых отпечатков, которую они используют, это действительно ужасно. Я так и не смог заставить себя установить такое приложение на свой смартфон", — заявил глава Reddit.

Цифровой отпечаток устройства, о котором говорит Хаффман, представляет собой информацию, собранную для дальнейшей идентификации пользователей.

Компания-разработчик TikTok ByteDance утверждает, что ее методы сбора отпечатков используются для выявления вредоносного поведения в браузере, но эксперты отмечают, что сайт продолжает отлично работать, когда эти скрипты отключены.