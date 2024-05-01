Проблемных кредитов в I квартале 2024 года снова стало меньше: с чем это связано

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе в течение января-марта 2024 сократилась до 36,1% по состоянию на 1 апреля. Это на 1,3 процентных пункта (п.п.) ниже показателя на 1 января 2024 года, говорится в сообщении Национального банка Украины.

Регулятор отмечает, что ключевым фактором сокращения доли NPL является рост работающего кредитного портфеля, который в течение трех месяцев 2024 вырос на 34,6 миллиарда гривен, или на 3,1%.

В свою очередь объем проблемных кредитов за первый квартал года сократился на 2 миллиарда гривен – до 420,3 миллиарда гривен. Нацбанк это связывает, прежде всего, со списанием неработающих розничных кредитов банками с украинским частным капиталом.

“Портфель чистых гривневых корпоративных кредитов растет три квартала подряд, в том числе вне государственных программ, благодаря оживлению спроса на гривневые кредиты вследствие возобновления бизнес-активности. Растут розничные необеспеченные потребительские и ипотечные ссуды”, - говорится в сообщении НБУ.

Заметим, что до полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках стабильно сокращалась: с 55% в 2018 году до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года.

Как война повлияла на долю проблемных кредитов

С началом полномасштабной войны возникли сложности с возвратом долгов во многих отраслях, поэтому доля неработающих кредитов начала расти. Так, по состоянию на 1 сентября 2022 года NPL составила 30,8% по сравнению с 30,0% на 1 августа. Таким образом, объем неработающих кредитов только за август вырос на 5 миллиардов гривен – до 368,6 миллиарда гривен.

Уже за первый квартал 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины составила 38,8% и выросла на 0,7 п. п. по сравнению с 38,1% на 1 января. Объем неработающих кредитов за квартал вырос на 2 миллиарда гривен до 434 миллиарда гривен.

Вместе с тем, за последние несколько месяцев доля неработающих кредитов начала постепенно снижаться. По состоянию на 1 декабря 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила 37% , что на 0,7 п. п. ниже по сравнению с показателями по состоянию на 1 ноября того же года.

В ноябре 2023 года доля NPL составила 37,7%, что на 0,2 п.п. меньше, чем на 1 октября, а сумма предоставленных банками кредитов увеличилась на 12,3 миллиарда гривен.

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году доля просроченных кредитов будет и дальше уменьшаться: немного большими темпами в госбанках, поскольку у них базовая ситуация намного хуже. В целом же, по оценкам специалистов, развитие кредитования в 2024 году будет напрямую зависеть от состояния экономики.

Какое влияние на банковскую систему имеют NPL

Большая часть неработающих кредитов негативно влияет в целом на банковскую систему. Банки недополучают доход и теряют деньги. Убытки, которые банки могут понести от окончательно неработающего портфеля, повлияют на капитал финучреждений. Поскольку государство владеет 53,3% чистых активов банковского сектора, это может привести к расходам бюджета на докапитализацию государственных банков.

Как отмечал генеральный директор финкомпании Activitis Павел Матияш, для оптимизации ситуации с неработающими кредитами важно провести подробный аудит проблемного портфеля. Если кредиты окончательно безнадежны и не подлежат возврату, следует принять обоснованное решение по их списанию, поскольку это позволит банкам освободить резервы, сформированные почти под 100% суммы этих кредитов.

Источник фото: ua.depositphotos.com