Украинские банки нарастили 5 млрд грн проблемных кредитов за август

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 сентября составила 30,8% по сравнению с 30,0% на 1 августа. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

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Таким образом, объем неработающих кредитов за август вырос на 5 млрд грн – до 368,6 млрд грн.

Рост NPL зафиксирован как в структуре государственных банков, так и частных украинских и иностранных банков.

Наибольший объем проблемных кредитов имеет государственный ПриватБанк с показателем в 67,2% от доли NPL в госбанках (179 млрд грн).

Отметим, что рост доли неработающих кредитов в банковской системе наблюдается второй месяц подряд, хотя долгое время сохранялась тенденция к постепенному сокращению доли NPL.

В начале 2022 года уровень NPL в банковской системе упал до 26,7%.

С начала сентября Нацбанк всерьез взялся контролировать состояние резервов, формирующих банки на покрытие проблемных кредитов (NPL). По словам банкиров, регулятор требует от финучреждений показать реальные масштабы проблемной задолженности, поскольку из-за войны объем NPL по объективным причинам только увеличился: залоговое имущество разрушается, а заемщики теряют бизнес.

До этого некоторые госбанки, в том числе Ощадбанк, начали разрабатывать механизм реструктуризации проблемных потребительских кредитов, выданных до 24 февраля 2022 года, а также призывают власти подключиться к решению вопроса проблемных задолженностей.

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