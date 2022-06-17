Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Банки
Дата публикации

"Ощадбанк" планирует реструктуризировать проблемные потребительские кредиты

"Ощадбанк" планирует реструктуризировать проблемные потребительские кредиты

"Ощадбанк" разрабатывает механизм реструктуризации проблемных потребительских кредитов, выданных до 24 февраля 2022 года, а также призывает власти подключиться к решению вопроса проблемных задолженностей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

В финучреждении UBR.ua заявили, что считают полномасштабную войну в Украине беспрецедентной ситуацией как для страны и банков, так и для заемщиков, поэтому последним помогут облегчить возникший "груз".

"Со своей стороны "Ощадбанк" разрабатывает механизм реструктуризации потребительских кредитов для тех, у кого есть трудности с их возвратом", – заявили в госбанке.

К их числу относятся и украинские беженцы, которые временно выехали из страны и не могут погашать кредиты в полной мере или вовремя.

Тем не менее в "Ощадбанке" подчеркнули, что проблема уменьшения давления на заемщиков из-за взятых до начала войны займов должна решаться на общегосударственном уровне, а не только на уровне отдельных банков.

Там также отметили, что после начала войны продолжали предоставлять автокредиты клиентам, договоры с которыми были подписаны до 24 февраля. А в мае "Ощадбанк" вернулся и к ряду других популярных банковских предложений.

"Мы возобновили предоставление автокредитов и кеш-кредитов, а также установку кредитных лимитов для клиентов, которые получают в Ощаде зарплату или пенсию", – сообщили в пресс-службе учреждения.

Отметим, по данным Национального банка, часть неработающих кредитов (NPL) в украинском банковском секторе только за период с апреля по май 2022 года выросла на 3,4 млрд грн. Хотя общая динамика от начала года, наоборот, показала улучшение и сокращение количества таких займов на 35,5 млрд грн.

Напомним, что 2 июня Нацбанк поднял учетную ставку с 10% сразу до 25%. Ставка для кредитов рефинансирования теперь равняется 27%, а для депозитных сертификатов – 23%. 

Как прогнозируют в Ассоциации украинских банков, применение Национальным банком ставки рефинансирования по долгосрочным и краткосрочным кредитам 27% может привести к банкротству до 20 банков, что в свою очередьнанесет сильный удар по стабильности и довериюк банковской системе Украины.

Автор:
Светлана Манько