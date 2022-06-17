"Ощадбанк" планирует реструктуризировать проблемные потребительские кредиты

"Ощадбанк" разрабатывает механизм реструктуризации проблемных потребительских кредитов, выданных до 24 февраля 2022 года, а также призывает власти подключиться к решению вопроса проблемных задолженностей.

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В финучреждении UBR.ua заявили, что считают полномасштабную войну в Украине беспрецедентной ситуацией как для страны и банков, так и для заемщиков, поэтому последним помогут облегчить возникший "груз".

"Со своей стороны "Ощадбанк" разрабатывает механизм реструктуризации потребительских кредитов для тех, у кого есть трудности с их возвратом", – заявили в госбанке.

К их числу относятся и украинские беженцы, которые временно выехали из страны и не могут погашать кредиты в полной мере или вовремя.

Тем не менее в "Ощадбанке" подчеркнули, что проблема уменьшения давления на заемщиков из-за взятых до начала войны займов должна решаться на общегосударственном уровне, а не только на уровне отдельных банков.

Там также отметили, что после начала войны продолжали предоставлять автокредиты клиентам, договоры с которыми были подписаны до 24 февраля. А в мае "Ощадбанк" вернулся и к ряду других популярных банковских предложений.

"Мы возобновили предоставление автокредитов и кеш-кредитов, а также установку кредитных лимитов для клиентов, которые получают в Ощаде зарплату или пенсию", – сообщили в пресс-службе учреждения.

Отметим, по данным Национального банка, часть неработающих кредитов (NPL) в украинском банковском секторе только за период с апреля по май 2022 года выросла на 3,4 млрд грн. Хотя общая динамика от начала года, наоборот, показала улучшение и сокращение количества таких займов на 35,5 млрд грн.

Напомним, что 2 июня Нацбанк поднял учетную ставку с 10% сразу до 25%. Ставка для кредитов рефинансирования теперь равняется 27%, а для депозитных сертификатов – 23%.

Как прогнозируют в Ассоциации украинских банков, применение Национальным банком ставки рефинансирования по долгосрочным и краткосрочным кредитам 27% может привести к банкротству до 20 банков, что в свою очередьнанесет сильный удар по стабильности и довериюк банковской системе Украины.