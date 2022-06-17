"Ощадбанк" планує реструктуризувати проблемні споживчі кредити

"Ощадбанк" розробляє механізм реструктуризації проблемних споживчих кредитів, виданих до 24 лютого 2022 року, а також закликає владу підключитися до вирішення питання проблемних заборгованостей.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У фінустанові UBR.ua заявили, що вважають повномасштабну війну в Україні безпрецедентною ситуацією як для країни і банків, так і для позичальників, тому останнім допоможуть полегшити "тягар".

"Зі свого боку "Ощадбанк" розробляє механізм реструктуризації споживчих кредитів для тих, хто має труднощі з їх поверненням", - заявили в держбанку.

До них належать і українські біженці, які тимчасово виїхали з країни і не можуть погашати кредити повною мірою або вчасно.

Проте в "Ощадбанку" наголосили, що проблема зменшення тиску на позичальників через взяті до початку війни позики має вирішуватися на загальнодержавному рівні, а не лише на рівні окремих банків.

Там також зазначили, що після початку війни продовжували надавати автокредити клієнтам, договори з якими було підписано до 24 лютого. А в травні "Ощадбанк" повернувся і до інших популярних банківських пропозицій.

"Ми відновили надання автокредитів та кеш-кредитів, а також встановлення кредитних лімітів для клієнтів, які отримують у Ощаді зарплату чи пенсію", – повідомили у прес-службі установи.

Зазначимо, за даними Національного банку, частина непрацюючих кредитів (NPL) в українському банківському секторі лише за період із квітня до травня 2022 року зросла на 3,4 млрд грн. Хоча загальна динаміка від початку року, навпаки, показала покращення та скорочення кількості таких позик на 35,5 млрд грн.

Нагадаємо, що 2 червня Нацбанк підняв облікову ставку з 10% одразу до 25%. Ставка для кредитів рефінансування тепер становить 27%, а депозитних сертифікатів – 23%.

Як прогнозують в Асоціації українських банків, застосування Національним банком ставки рефінансування за довгостроковими та короткостроковими кредитами 27% може призвести до банкрутства до 20 банків, що в свою чергу завдасть сильного удару по стабільності та довірі до банківської системи України.