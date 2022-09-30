Українські банки наростили 5 млрд грн проблемних кредитів за серпень

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 вересня становила 30,8% порівняно 30,0% на 1 серпня. Про це свідчать дані Національного банку України.

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Таким чином, обсяг непрацюючих кредитів за серпень зріс на 5 млрд грн - до до 368,6 млрд грн.

Зростання NPL зафіксовано як в структурі державних банків, так і приватних українських та іноземних банків.

Найбільший об'єм проблемних кредитів має державний ПриватБанку з показником в 67,2% від частки NPL у держбанках (179 млрд грн).

Зазначимо, що зростання частки непрацюючих кредитів у банківській системі спостерігається другий місяць поспіль, хоча тривалий час зберігалася тенденція до поступового скорочення частки NPL.

На початку 2022 року рівень NPL у банківській системі впав до 26,7%.

З початку вересня Нацбанк всерйоз взявся контролювати стан резервів, які формують банки на покриття проблемних кредитів (NPL). За словами банкірів, регулятор вимагає від фінустанов показати реальні масштаби проблемної заборгованості, оскільки через війну обсяг NPL з об'єктивних причин тільки збільшився: заставне майно руйнується, а позичальники втрачають бізнес.

До цього деякі держбанки, зокрема Ощадбанк, почали розробляти механізм реструктуризації проблемних споживчих кредитів, виданих до 24 лютого 2022 року, а також закликає владу підключитися до вирішення питання проблемних заборгованостей.

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