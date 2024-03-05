Доля просроченных кредитов в 2024 году будет уменьшаться – эксперты

Более трети кредитов, которые выдали украинские банки – 37,4% – просрочены более чем на 90 дней. Эксперты уверены, что в 2024 году доля NPL в системе будет становиться меньше.

По данным НБУ, доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках за 2023 год составила 37,4%, в то время как в 2022 году она превышала 38%. Так что за прошлый год объем NPL сократился на 9,7 млрд грн и сейчас составляет 422,4 млрд грн.

Иван Свитек, председатель правления Юнекс Банка , отмечает, что в том случае, если ситуация с начала следующего года начнет улучшаться, как это заложено в базовых прогнозах регулятора, можно ожидать постепенного сокращения доли NPL в системе. Несколько большими темпами в госбанках, поскольку у них базовая ситуация намного хуже. Гораздо меньше – в частных банках, за прошлый год сокративших показатель с 23,7% до 16%.

Несколько большими темпами в госбанках, поскольку у них базовая ситуация намного хуже. Гораздо меньше – в частных банках, которые за прошлый год сократили показатель с 23,7%.

Елена Ермолова, директор по управлению рисками, член правления ГЛОБУС БАНКА, считает, что существенное сокращение проблемных кредитов возможно при двух условиях: победа в войне и росте экономики и соответствующее увеличение доходов граждан. В целом же развитие кредитования в 2024 году будет напрямую зависеть от состояния экономики.

При консервативном сценарии финансовая неопределенность в известной степени может сдержать развитие кредитования. Тогда проблемные ссуды будут находиться в состоянии ремиссии и их количество может несколько снизиться, но несущественно (до 25-28%) .

"При оптимистическом сценарии (если на фоне международной помощи, внутренние экономические условия будут максимально благоприятными и позволят регулятору снизить размер учетной ставки до 14-12%), потенциал дальнейшего снижения ставок по кредитам на 2024 год оценивается на уровне в среднем 2-3%, при этом количество проблемных кредитов также может сократиться до 20% ", – подытожила Ермолова.

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