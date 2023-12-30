Доля неработающих кредитов в банках снова уменьшилась

По состоянию на 1 декабря 2023 г. доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила 37%, что на 0,7 процентных пункта ниже по сравнению с показателями по состоянию на 1 ноября того же года.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.

Согласно сообщению, за месяц объем неработающих кредитов уменьшился на 2,1 млрд грн, тогда как объем выданных банками кредитов увеличился на 16,4 млрд грн.

В НБУ отмечают, что перед полномасштабным вторжением России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках систематически уменьшалась с 2018 года (с уровня 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), в то время как объем выданных кредитов постоянно рос.

"Предыдущие результаты оценки устойчивости Национального банка свидетельствуют об адекватной оценке большинством банков кредитного риска", - подчеркнули в НБУ.

Напомним, по состоянию на 1 ноября 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила 37,7%, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем на 1 октября, а сумма предоставленных банками кредитов увеличилась на 12,3 млрд гривен .

Напомним, ранее в НБУ сообщали, что доля неработающих кредитов в банковском секторе по состоянию на 1 сентября 2023 года. составила 38,5%.

При этом, по состоянию на 1 июня доля неработающих кредитов в банковском секторе сократилось до 39,1%.