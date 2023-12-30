Частка непрацюючих кредитів у банках знову зменшилася

Станом на 1 грудня 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) в банківському секторі склала 37%, що на 0,7 відсоткових пункта нижче порівняно із показниками станом на 1 листопада того ж року.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку України.

Згідно з повідомленням, протягом місяця обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 2,1 млрд грн, тоді як обсяг виданих банками кредитів збільшився на 16,4 млрд грн.

В НБУ зазначають, що перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, частка непрацюючих кредитів в українських банках систематично зменшувалася з 2018 року (з рівня 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), в той час як обсяг виданих кредитів постійно зростав.

"Попередні результати оцінки стійкості Національного банку свідчать про адекватну оцінку більшістю банків кредитного ризику", - підкреслили у НБУ.

Нагадаємо, станом на 1 листопада 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі склала 37,7%, що на 0,2 відсоткових пункти менше, ніж станом на 1 жовтня, а сума наданих банками кредитів збільшилася на 12,3 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше в НБУ повідомляли, що частка непрацюючих кредитів у банківському секторі станом на 1 вересня 2023 року становила 38,5%.

При цьому, станом на 1 червня частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилась до 39,1%.