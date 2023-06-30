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Банки
Дата публікації

В Україні банки скоротили частку непрацюючих кредитів

банківська система, нбу
Фото: ua.depositphotos.com

Банківська система України продовжує поліпшувати власні показники. Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 червня скоротилась до 39,1%. 

Про це свідчать дані Національного банку.

Для порівнянні: станом на 1 травня частка NPL досягала 39,3%. Обсяг непрацюючих кредитів у травні скоротився на 7,1 млрд грн.

Станом на 1 червня загальний обсяг кредитного портфеля зменшився на 13,2 млрд грн.

Фото 2 — В Україні банки скоротили частку непрацюючих кредитів
Дані: НБУ
Фото 3 — В Україні банки скоротили частку непрацюючих кредитів
Дані: НБУ
Фото 4 — В Україні банки скоротили частку непрацюючих кредитів
Дані: НБУ

Раніше НБУ зазначав, що за останні чотири роки до початку повномаштабного вторгнення Росії частка непрацюючих кредитів в українських банках скорочувалася. У 2018 році вона становила 55%, а в березні 2022 року - лише 27%. Відповідно до цього кредитний портфель зростав.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан