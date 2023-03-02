Непрацюючі кредити: Як Укрексімбанк, попри війну, стягнув проблемну заборгованість на суму понад один мільярд гривень

Майже за рік банк забезпечив погашення проблемних заборгованостей на суму понад 1 мільярд гривень. Це близько 70% від показників 2021 року.

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В умовах повномасштабної війни банківська система «потерпає» від проблемних кредитів. Станом на 1 січня 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі сягнула 38%, порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.

Резервування на проблемні кредити «заморожує» кошти, які могли б працювати на економіку, адже нормативи НБУ зобов'язують банки формувати величезні резерви під NPL.

Вторгнення Росії поставило всю банківську систему перед вибором: «заморозити» більшість проєктів зі стягнення непрацюючих кредитів або адаптувати стратегію до військових реалій.

Навіть в цих умовах, державний Укрексімбанк зміг повернути понад 1 млрд грн заборгованих коштів, які вже працюють на економіку країни. Керівництво банку ухвалило єдино-можливе рішення: не тільки продовжити, а й посилити роботу з NPL.

Майже за рік банк забезпечив погашення проблемних заборгованостей на суму понад 1 мільярд гривень. Це близько 70% від показників 2021 року.

Важливо, що майже 60% від загальної суми погашень NPL склали надходження від платежів за реструктуризованими кредитами та від продажу стягнутого майна.

Робота з NPL ніколи не була настільки складною, як у 2022 році. З точки зору процедури — кілька місяців не працювали державні реєстри та судова система, діяв мораторій на стягнення арештованого майна у виконавчих провадженнях, відкритих за нотаріальними написами. Потенційні покупці, звичайно, зважали й на динаміку бойових дій на території України, й на можливий колапс в економіці. Це значно знижувало їх бажання інвестувати. В безпрецедентних умовах опинились всі: і банківська система, і клієнти банку, і потенційні інвестори. Протягом року банк сформував пул потенційних покупців заставних і непрофільних активів банку. Висока якість та ліквідність активів Укрексіму на продаж — один з найважливіших факторів, що вплинув на потужний результат роботи з NPL.

Робота із проблемними кредитами

Для стабільного погашення NPL банк адаптував до нових реалій свою стратегію роботи із проблемною заборгованістю. Для стягнення застосовувались як класичні інструменти врегулювання проблемної заборгованості, так і відносно нові для державних банків. Зокрема, йдеться про продаж права вимоги за кредитами, участі банку як покупця в аукціонах з продажу майна, що перебуває у заставі банку, співпраці з колекторськими компаніями для роботи із заборгованістю фізичних осіб тощо.

Аукціони

У 2022 році Укрексімбанк провів англійські аукціони з продажу прав вимог за кредитами юридичних та фізосіб. Всі аукціони відбувались на конкурентних засадах.

Серед найуспішніших торгів — продаж нежитлових приміщень у центрі Києва на суму майже 200 млн грн та продаж виробничих будівель колишнього інструментального заводу у Кам’янці-Подільському за понад 50 млн грн.

У другому кейсі особливо важливо, що новий власник виробничих будівель взяв на себе зобов’язання долучитися до урядової програми з релокації виробничих об’єктів та евакуйованих із зони бойових дій підприємств.

9 березня 2023 року банк розпочинає використання нового інструменту роботи з NPL. Вперше буде виставлено права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, укладеними з юридичними особами, на аукціони за голландською моделлю з покроковим зниженням ціни до заздалегідь визначеного рівня.

Загальні обсяги таких активів банку, які будуть виставлені на продаж протягом поточного року, становлять більше 100 мільярдів гривень.

Укрексімбанк одним з перших державних банків розробив порядок відступлення права вимоги за проблемними кредитами з урахуванням всіх нормативних вимог.

З огляду на те, що частина кредитів не обслуговується вже протягом багатьох років, їх погашення за повною номінальною вартістю дуже ускладнене, особливо під час повномасштабної війни. Тому для досягнення максимального повернення за кожним кейсом продаж відбувається у декілька стадій. 2022 року банком вже проведено два кола аукціонів за англійською моделлю з максимально широкою експозицію для потенційних покупців.

Зараз за цим пулом активів ми розпочинаємо торги з можливістю зниження ціни, що створює набагато привабливішу пропозицію для інвесторів та професійних учасників ринку роботи з NPL.

Резерви під NPL

На сьогодні під портфель проблемних активів сформовано належний рівень резервів та, відповідно, він не має впливу на операційну стійкість банку.

12 місяців воєнного року довели два важливих постулати. Так, наявний запас міцності дозволяє Укрексімбанку впевнено проходити цей важкий для країни період. А робота зі зниження рівня NPL може бути ефективною і варта зусиль навіть за таких умов. Банк продовжує проводити ретельний моніторинг якості кредитного портфеля та адекватно оцінювати ризики. У наступному році ми посилимо заплановані заходи з врегулювання NPL та розраховуємо повернути значні обсяги проблемної заборгованості. Зокрема, тільки від продажу прав вимоги на голландських аукціонах очікуємо отримати не менше мільярда гривень.