Неработающие кредиты: Как Укрэксимбанк, несмотря на войну, взыскал проблемную задолженность на сумму более одного миллиарда гривен

Почти через год банк обеспечил погашение проблемных задолженностей на сумму более 1 миллиарда гривен. Это около 70% показателей 2021 года.

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В условиях полномасштабной войны банковская система «страдает» от проблемных кредитов. По состоянию на 1 января 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила 38% по сравнению с 30% на 1 января 2022 года.

Резервирование на проблемные кредиты замораживает средства, которые могли бы работать на экономику, ведь нормативы НБУ обязывают банки формировать огромные резервы под NPL.

Вторжение России поставило всю банковскую систему перед выбором: «заморозить» большинство проектов по взысканию неработающих кредитов или адаптировать стратегию к военным реалиям.

Даже в этих условиях государственный Укрэксимбанк смог вернуть более 1 млрд грн задолженных средств, которые уже работают на экономику страны. Руководство банка приняло единственно возможное решение: не только продолжить, но и усилить работу с NPL.

Почти через год банк обеспечил погашение проблемных задолженностей на сумму более 1 миллиарда гривен. Это около 70% показателей 2021 года.

Важно, что почти 60% от общей суммы погашений NPL составили поступления от платежей по реструктуризированным кредитам и продажи взысканного имущества.

Работа с NPL никогда не была столь сложной, как в 2022 году. С точки зрения процедуры, несколько месяцев не работали государственные реестры и судебная система, действовал мораторий на взыскание арестованного имущества в исполнительных производствах, открытых по нотариальным надписям. Потенциальные покупатели, конечно, учитывали и динамику боевых действий на территории Украины, и возможный коллапс в экономике. Это значительно снижало их желание инвестировать. В беспрецедентных условиях оказались все и банковская система, и клиенты банка, и потенциальные инвесторы. В течение года банк сформировал пул потенциальных покупателей залоговых и непрофильных активов банка. Высокое качество и ликвидность активов Укрэксима на продажу – один из важнейших факторов, повлиявших на мощный результат работы с NPL.

Работа с проблемными кредитами

Для стабильного погашения NPL банк адаптировал к новым реалиям свою стратегию работы с проблемной задолженностью. Для взыскания применялись как классические инструменты для урегулирования проблемной задолженности, так и относительно новые для государственных банков. В частности, речь идет о продаже права требования по кредитам, участии банка как покупателя в аукционах по продаже имущества, находящегося в залоге банка, сотрудничестве с коллекторскими компаниями по работе с задолженностью физических лиц и т.п.

Аукционы

В 2022 году Укрэксимбанк провел английские аукционы по продаже прав требований по кредитам юридических и физлиц. Все аукционы проходили на конкурентных началах.

Среди самых успешных торгов – продажа нежилых помещений в центре Киева на сумму почти 200 млн грн и продажа производственных зданий бывшего инструментального завода в Каменце-Подольском свыше 50 млн грн.

Во втором кейсе особенно важно, что новый владелец производственных построек взял на себя обязательство присоединиться к правительственной программе по релокации производственных объектов и эвакуированных из зоны боевых действий предприятий.

9 марта 2023 года банк приступил к использованию нового инструмента работы с NPL. Впервые будут выставлены права требования по кредитным договорам и договорам обеспечения, заключенным с юридическими лицами, на аукционы по голландской модели с пошаговым понижением цены до заранее определенного уровня.

Общие объемы таких активов банка, которые будут выставлены на продажу в текущем году, составляют более 100 миллиардов гривен.

Укрэксимбанк одним из первых государственных банков разработал порядок уступки права требования по проблемным кредитам с учетом всех нормативных требований.

Учитывая, что часть кредитов не обслуживается уже на протяжении многих лет, их погашение по полной нарицательной стоимости очень затруднено, особенно во время полномасштабной войны. Поэтому для достижения максимального возврата за каждым кейсом продажи проходят в несколько стадий. 2022 банком уже проведены два круга аукционов по английской модели с максимально широкой экспозицией для потенциальных покупателей.

Сейчас по этому пулу активов мы начинаем торги с возможностью снижения цены, что создает гораздо более привлекательное предложение для инвесторов и профессиональных участников рынка работы с NPL .

Резервы под NPL

На сегодняшний день под портфель проблемных активов сформирован надлежащий уровень резервов и, соответственно, он не оказывает влияния на операционную устойчивость банка.

12 месяцев военного года доказали два важных постулата. Да, имеющийся запас прочности позволяет Укрэксимбанку уверенно проходить этот трудный для страны период. А работа по снижению уровня NPL может быть эффективной и стоит усилий даже при таких условиях. Банк продолжает проводить тщательный мониторинг качества кредитного портфеля и адекватно оценивать риски. В следующем году мы усилим планируемые меры по урегулированию NPL и рассчитываем вернуть значительные объемы проблемной задолженности. В частности, только от продажи прав требования на голландских аукционах ожидаем получить не менее миллиарда гривен.