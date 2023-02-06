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Крепкое плечо для украинских экспортеров. Как Укрэксимбанк поддерживает отечественные компании во время войны

Крепкое плечо для украинских экспортеров. Как Укрэксимбанк поддерживает отечественные компании во время войны
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Во время Великой войны бизнес, как никогда раньше остро, нуждается в финансировании. Дефицит оборотных средств у предприятий огромен, а развивать масштабные проекты, в которые необходимо реинвестировать прибыль, пока могут позволить себе только единицы.

Добавьте массированные обстрелы инфраструктуры, регулярные длительные отключения электроснабжения — в конце концов, такие условия делают почти невозможным любое развитие для большинства предприятий в стране без внешней поддержки.

Впрочем, до сих пор значительное количество бизнесов имеет достаточно ограниченный доступ к заемным ресурсам. Большинство банков выдают кредиты исключительно в рамках льготных государственных программ, в частности, "5-7-9". Однако они не могут полностью закрыть все потребности в финансировании.

Крайне остро ощущают нехватку денег экспортеры. Эти бизнесы не только вынуждены любой ценой поддерживать стабильный производственный цикл и логистику, но и скованные жесткими обязательствами перед иностранными партнерами. Ведь разрыв взаимоотношений может привести к полной остановке бизнеса.

Однако не все банки свернули программы финансирования. Так, например, государственный Укрэксимбанк продолжает поддерживать как крупный бизнес, так и МПБ, развивая корпоративное кредитование.

Операционная устойчивость и программы международных партнеров

На самом деле опыт Укрэксимбанка уникален и показателен. Несмотря на войну и все связанные с ней риски, банк остается самым крупным кредитором украинской экономики. В настоящее время 14% кредитования бизнеса и предоставления структурированного и торгового финансирования закрывает именно Укрэксимбанк. Это бесспорное лидерство в области по объему.

Как банку удается достигать таких результатов? Все начинается "с головы". Еще в 2019 году была проведена реформа системы корпоративного управления Укрэксимбанка. Изменения оказались успешными: новый наблюдательный совет вместе с правлением смогли расчистить портфель проблемных кредитов и вывести банк в прибыль.

В настоящее время бизнес-модель и стратегия развития Укрэксимбанка сосредотачиваются именно на кредитовании и всесторонней финансовой поддержке корпоративного сектора. И, самое главное, все это происходит при участии международных финансовых организаций (МФО) в рамках многосторонних программ сотрудничества.

Таким образом, в военный 2022 год банк вошел с существенным запасом прочности. В частности, за 2021 год Укрэксимбанк получил рекордную прибыль в размере 2,7 млрд. грн. За январь-сентябрь 2022 года операционная прибыль и процентная прибыль банка составили по 3 млрд грн, а чистая непроцентная прибыль выросла более чем вдвое — до 2 млрд грн.

Даже во время войны Укрэксимбанк не только не прекратил, но и расширил партнерство с МФО. Его клиенты по-прежнему получают средства по программам, финансируемым Международной финансовой корпорацией (IFC), Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), Европейским инвестиционным банком (EIB) и т.д.

«Целевые программы с международными партнерами — это возможность для крупного бизнеса привлекать средства на более выгодных условиях, чем предлагает рынок. А малые и средние компании могут опираться на грантовые программы», – комментирует Семен Пускай, директор департамента среднего бизнеса, муниципалитетов и коммунального сектора в Укрэксимбанке.

Банк, который не подведет

Опыт украинских компаний, сотрудничающих с Укрэксимбанком, в очередной раз доказывает: наличие надежного финансового партнера в нынешних непростых условиях чрезвычайно важно. И кейсы успешных проектов бизнеса при полномасштабном вторжении при поддержке кредитных и других программ банка это подтверждают.

Так, например, компания «Гудгрейноил» – один из крупнейших экспортеров сельхозпродукции в Кировоградской области – благодаря совместной кредитной программе с Укрэксимбанком и ЕБРР в 2022 году увеличила свой автопарк на четыре новых грузовика. Кроме того, Укрэксимбанк и ЕИБ открыли "Гудгрейноил" кредитную линию для пополнения оборотных средств предприятия.

Компания «Термопласт», которая с 2007 года прошла путь от небольшого предприятия к одному из признанных лидеров в области металлопластиковых конструкций и производству входной металлической двери, сотрудничает с Укрэксимбанком уже 8 лет. Термопласт регулярно получает от банка финансирование как на поддержку оборотного капитала, так и для инвестирования в основные средства.

«В настоящее время Укрэксимбанк полностью отвечает нашим запросам, в частности, по обслуживанию экспортно-импортных контрактов и финансированию потребностей бизнеса. Особенно важно, что даже во время большой войны благодаря поддержке Укрэксима, мы имеем возможность своевременно выполнять заказы по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей в результате российской агрессии в Киеве, Василькове, Буче, Гостомеле и т.д.», – рассказывает совладелец «Термопласта» Юрий Чигрин.

В декабре 2022 года, несмотря на военное положение, Укрэксимбанк обеспечил компании «С-Инжиниринг» – EPC-контрактору в сфере автоматизации и электроснабжения промышленных предприятий – финансирование текущей деятельности по государственной программе «5-7-9». Это позволило предприятию продолжить деятельность в критически важной для экономики Украины энергетической сфере. В частности, речь идет о возобновлении повреждений и разрушений в результате обстрелов.

Еще одним знаковым проектом является банковская гарантия, предоставленная Укрэксимбанком в конце 2022 года группе компаний «Татра-ЮГ». Это крупный украинский производитель LRV-трамваев и оборудования, идейный последователем крупнейшего в мире чешского предприятия по производству трамваев «Татра». Благодаря этой гарантии "Татра-ЮГ" осуществила для Одессы поставку 13 новых многосекционных сочлененных трамваев с низким уровнем пола. В финансировании этого соглашения также задействованы кредитные средства ЕИБ в рамках правительственной программы "Городской общественный транспорт Украины". Кстати, «Татра-ЮГ» обслуживается в Укрэксимбанке с самого начала своего основания в 1994 году.

«Мы понимаем, насколько важно сейчас поддерживать экспортоориентированные компании и отрасли. Ведь то финансирование, предоставляемое Укрэксимбанком, даже в условиях военного положения позволяет украинским производителям не только сохранить свой бизнес, но и развивать и масштабировать его», – отмечает Семен Пускай, директор департамента среднего бизнеса, муниципалитетов и коммунального сектора в Укрэксимбанке .