Средства коммунальных предприятий в Укрэксимбанке увеличились на 2 миллиарда гривен

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Государственный Укрэксимбанк в течение 2022 года увеличил объем средств коммунальных предприятий и организаций на счетах в банке более чем на 2 млрд. гривен до 6,8 млрд. гривен.

Сейчас в структуре портфеля банка наибольшую часть занимают средства в национальной валюте, объем которых увеличился на 50%.

В июне Национальный банк с целью увеличения привлекательности гривневых активов и стабилизации инфляционных ожиданий принял решение о повышении учетной ставки. Укрэксимбанк своевременно отреагировал на изменение рыночной ситуации и улучшил условия депозитных предложений, чем предоставил возможность предприятиям коммунального сектора получить больший пассивный доход за счет свободных средств.

Предприятия коммунального сектора держат на текущих счетах 80% своих средств, еще 20% размещены на депозитах. Сложность долгосрочного планирования хозяйственной деятельности и выполнения бюджетных программ во время войны обусловили выбор именно в пользу текущих счетов.

«Укрэксимбанк обслуживает значительное количество хозяйствующих субъектов во всех регионах Украины, которые подчиняются местным общинам. Это транспортные предприятия, учебные заведения и медицины, операторы инженерных сетей и т.д. Каждый из них имеет свою специфику работы, но при необходимости банк помогает им структурировать денежные потоки, чтобы дополнительно заработать на размещении средств», – отметил член Правления Укрэксимбанка Михаил Медко.

Ранее Укрэксимбанк ввел нулевую ставку для ранее задействованного финансирования от государственного Укрэксимбанка на развитие Мелитополя. В 2020-2021 годах Мелитополь привлек 130 миллионов гривен долгосрочного финансирования для Укрэксимбанка.

Средства траншами направлялись на капитальный ремонт и реконструкцию дошкольных и школьных учебных заведений, инфекционной больницы, роддом, дворец культуры, школы искусств, покупку мебели и оборудования, строительство спортивной площадки, приобретение муниципального транспорта и т.д.

Графики выборки и погашения кредитов были рассчитаны на пять лет с таким расчетом, чтобы это было удобно и безболезненно для бюджета города.

Фото: ua.depositphotos.com