Кошти комунальних підприємств в Укрексімбанку збільшились на 2 мільярди гривень

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Державний Укрексімбанк протягом 2022 року збільшив обсяг коштів комунальних підприємств та організацій на рахунках у банку більш ніж на 2 млрд гривень до 6,8 млрд гривень.

Зараз в структурі портфеля банку найбільшу частку займають кошти в національній валюті, обсяг яких збільшився на 50%.

У червні Національний банк з метою збільшення привабливості гривневих активів та стабілізації інфляційних очікувань прийняв рішення щодо підвищення облікової ставки. Укрексімбанк своєчасно відреагував на зміну ринкової ситуації та покращив умови депозитних пропозицій, чим надав можливість підприємствам комунального сектору отримати більший пасивний дохід за рахунок вільних коштів.

Підприємства комунального сектору тримають на поточних рахунках 80% своїх коштів, ще 20% розміщені на депозитах. Складність довгострокового планування господарської діяльності та виконання бюджетних програм під час війни зумовили вибір саме на користь поточних рахунків.

«Укрексімбанк обслуговує значну кількість суб’єктів господарювання у всіх регіонах України, які підпорядковуються місцевим громадам. Це транспортні підприємства, заклади освіти та медицини, оператори інженерних мереж тощо. Кожен з них має власну специфіку роботи, але за потреби банк допомагає їм структурувати грошові потоки, щоб додатково заробити на розміщенні коштів», – зазначив член Правління Укрексімбанку Михайло Медко.

Раніше Укрексімбанк запровадив нульову ставку для раніше залученого фінансування від державного Укрексімбанку на розвиток Мелітополя. У 2020-2021 роках Мелітополь залучив 130 мільйонів гривень довгострокового фінансування віж Укрексімбанку.

Кошти траншами спрямовувались на капітальний ремонт та реконструкцію дошкільних і шкільних навчальних закладів, інфекційної лікарні, пологовий будинок, палац культури, школи мистецтв, купівлю меблів та обладнання, будівництво спортивного майданчику, придбання муніципального транспорту тощо.

Графіки вибірки та погашення кредитів були розраховані на п’ять років з таким розрахунком, аби це було зручно та "безболісно" для бюджету міста.

Фото: ua.depositphotos.com