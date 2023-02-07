Міцне плече для українських експортерів. Як Укрексімбанк підтримує вітчизняні компанії під час великої війни

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Під час великої війни бізнес, як ніколи раніше гостро, потребує фінансування. Дефіцит оборотних коштів у підприємств величезний, а розвивати масштабні проекти, в які необхідно реінвестувати прибуток, наразі можуть дозволити собі лише одиниці.

Додайте масовані обстріли інфраструктури, регулярні тривалі відключення електропостачання — врешті-решт такі умови роблять майже неможливим будь-який розвиток для більшості підприємств в країні без зовнішньої підтримки.

Втім, й досі значна кількість бізнесів має досить обмежений доступ до позикових ресурсів. Більшість банків видають кредити виключно в рамках пільгових державних програм, зокрема, «5-7-9». Але вони не можуть повністю закрити усі потреби у фінансуванні.

Вкрай гостро відчувають нестачу грошей експортери. Ці бізнеси не лише змушені будь-якою ціною підтримувати стабільний виробничий цикл та логістику, але й скуті жорсткими зобов'язаннями перед іноземними партнерами. Адже розрив взаємовідносин може призвести аж до повної зупинки бізнесу.

Проте не всі банки згорнули програми фінансування. Так, наприклад, державний Укрексімбанк продовжує підтримувати як великий бізнес, так і МСБ, розвиваючи корпоративне кредитування.

Операційна стійкість та програми міжнародних партнерів

Насправді, досвід Укрексімбанку унікальний та показовий. Попри війну та всі пов'язані з нею ризики, банк залишається найбільшим кредитором української економіки. Наразі 14% кредитування бізнесу та надання структурованого та торговельного фінансування закриває саме Укрексімбанк. Це безперечне лідерство у галузі за обсягом.

Як банку вдається досягати таких результатів? Все починається "з голови". Ще у 2019 році було проведено реформу системи корпоративного управління Укрексімбанку. Зміни виявились успішними: нова наглядова рада разом із правлінням змогли «розчистити» портфель проблемних кредитів та вивести банк у прибуток.

Наразі бізнес-модель та стратегія розвитку Укрексімбанку зосереджується саме на кредитуванні та всебічній фінансовій підтримці корпоративного сектору. І, що найголовніше, все це відбувається за участі міжнародних фінансових організацій (МФО) у рамках багатосторонніх програм співробітництва.

Таким чином, у «військовий» 2022 рік банк увійшов із суттєвим запасом міцності. Зокрема, за 2021 рік Укрексімбанк отримав рекордний прибуток у розмірі 2,7 млрд грн. За січень-вересень 2022 року операційний прибуток та процентний прибуток банку становили по 3 млрд грн, а чистий невідсотковий прибуток зріс більш ніж удвічі — до 2 млрд грн.

Навіть під час великої війни Укрексімбанк не лише не припинив, а й розширив партнерство із МФО. Його клієнти, як і раніше, отримують кошти за програмами, які фінансують Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD), Європейський інвестиційний банк (EIB) тощо.

«Цільові програми з міжнародними партнерами — це можливість для великого бізнесу залучати кошти на вигідніших умовах, аніж пропонує ринок. А малі та середні компанії можуть спиратися на грантові програми», – коментує Семен Пускай, директор департаменту середнього бізнесу, муніципалітетів та комунального сектору в Укрексімбанку.

Банк, що не підведе

Досвід українських компаній, що співпрацюють з Укрексімбанком, вчергове доводить: наявність надійного фінансового партнера в нинішніх непростих умовах надзвичайно важлива. Й кейси успішних проектів бізнесу під час повномасштабного вторгнення за підтримки кредитних та інших програм банку це підтверджують.

Так, наприклад, компанія «Гудгрейноіл» — один з найбільших експортерів сільгосппродукції у Кіровоградської області — завдяки спільній кредитній програмі з Укрексімбанком та ЄБРР у 2022 році збільшила свій автопарк на чотири нових вантажівки. Крім того, Укрексімбанк та ЄІБ відкрили «Гудгрейноіл» кредитну лінію для поповнення обігових коштів підприємства.

Компанія «Термопласт», яка з 2007 року пройшла шлях від невеликого підприємства до одного із визнаних лідерів у галузі металопластикових конструкцій та виробництва вхідних металевих дверей, співпрацює з Укрексімбанком вже 8 років. «Термопласт» регулярно отримує від банку фінансування як на підтримку обігового капіталу, так і для інвестування в основні засоби.

«Наразі Укрексімбанк повністю відповідає нашим запитам, зокрема, щодо обслуговування експортно-імпортних контрактів та фінансування потреб бізнесу. Особливо важливо, що навіть під час великої війни завдяки підтримці Укрексіму, ми маємо можливість вчасно виконувати замовлення по відновленню інфраструктури, яка постраждала внаслідок російської агресії у Києві, Василькові, Бучі, Гостомелі тощо», – розповідає співвласник «Термопласту» Юрій Чигрин.

У грудні 2022 року, попри військовий стан, Укрексімбанк забезпечив компанії «С-Інжиніринг», – EPC-контрактору у сфері автоматизації та електропостачання промислових підприємств, – фінансування поточної діяльності за державною програмою «5-7-9». Це дало можливість підприємству продовжити діяльність в критично важливий для економіки України енергетичній сфері. Зокрема, йдеться про відновлення пошкоджень та руйнувань внаслідок обстрілів.

Ще одним знаковим проектом є банківська гарантія, яку надав Укрексімбанк наприкінці 2022 року групі компаній «Татра-ЮГ». Це великий український виробник LRV-трамваїв та устаткування, ідейний послідовником найбільшого в світі чеського підприємства з виробництва трамваїв «Татра». Завдяки цій гарантії «Татра-ЮГ» здійснила для Одеси поставку 13 нових багатосекційних зчленованих трамваїв з низьким рівнем підлоги. У фінансуванні цієї угоди також задіяні кредитні кошти ЄІБ в рамках урядової програми «Міський громадський транспорт України». До речі, «Татра-ЮГ» обслуговується в Укрексімбанку аж від початку свого заснування у 1994 році.

«Ми розуміємо, наскільки важливо зараз підтримувати експортоорієнтовані компанії та галузі. Адже те фінансування, яке надає Укрексімбанк, навіть в умовах воєнного стану дозволяє українським виробникам не лише зберегти свій бізнес, а й розвивати та масштабувати його», – зазначає Семен Пускай, директор департаменту середнього бізнесу, муніципалітетів та комунального сектору в Укрексімбанку.